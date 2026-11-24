Депутаты Жогорку Кенеша выразили претензии к работе Агентства развития и инвестирования сообществ (АРИС), указав на возможные проблемы с качеством реализуемых проектов, расходованием средств и прозрачностью тендеров. Они потребовали предоставить подробную информацию о деятельности агентства и проверить работу подрядчиков. Обсуждение состоялось сегодня на заседании парламентского комитета по международным делам.

Поводом для дискуссии стал проект дополнительного финансирования национального проекта по инициативам сообществ, в реализации которого предстоит участвовать АРИС.

Нардеп Гуля Кожокулова заявила, что в регионах накопилось немало претензий к качеству проектов агентства.

«Вы же знаете, какие у нас с АРИС отношения. Сколько нереализованных проектов, как говорится, дутых проектов. Особенно в регионах, в сельской местности люди знают, что такое АРИС», — отметила она.

Парламентарий также обратила внимание на то, что одни и те же специалисты могут одновременно руководить несколькими международными проектами. По ее словам, необходимо внимательнее относиться к расходованию средств, поскольку привлеченные кредитные ресурсы в будущем придется возвращать.

Кроме того, Гуля Кожокулова указала на расхождения в финансовых документах, представленных по проекту. По ее словам, некоторые расходы в справке-обосновании и приложениях к соглашению отражены по-разному.

Первый заместитель министра экономики и коммерции Чоро Сейитов пояснил, что речь идет об одних и тех же 20 миллионах долларов, однако суммы представлены в разных разрезах. В одном документе они распределены по компонентам проекта, в другом — по категориям расходов: товары, консультационные и неконсультационные услуги, обучение, операционные расходы и субгранты.

Депутат Улан Бакасов напомнил, что парламентарии ранее запрашивали у АРИС информацию о полученных кредитах и грантах, расходовании средств и компаниях, выполнявших работы. Однако, по его словам, запрошенные сведения до сих пор не предоставлены.

Особый интерес у народного избранника вызвал вопрос о том, какие подрядные организации чаще всего выигрывали тендеры агентства в последние годы. Он призвал провести проверку деятельности АРИС и представить депутатам подробный отчет по реализованным проектам.

Руководитель агентства Калыбек Жумадылов сообщил, что соответствующие материалы сейчас готовятся. По его словам, АРИС анализирует, какие компании и сколько раз выигрывали тендеры за последние пять-шесть лет.

Глава АРИС также рассказал, что в агентстве пересматривают внутренние процедуры, усиливают контроль за качеством реализации проектов и обновили службу внутреннего аудита.