В Чолпон-Ате запускают пилотный проект по установке солнечных панелей и тепловых насосов на котельных. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил первый заместитель министра энергетики Курсант Омурбеков.

По его словам, проект предусматривает переход коммунальных объектов на автономный цикл энергоснабжения. Вырабатываемая солнечными панелями электроэнергия будет использоваться для работы тепловых насосов, освещения и обеспечения других потребностей котельных.

«Мы переходим к циклу самообеспечения. Объект будет самостоятельно вырабатывать электроэнергию за счет солнца, обеспечивать себя теплом и освещением. Это позволит сократить ежегодные расходы государства», — пояснил замминистра.

Реализацией пилотного проекта занимается одно из предприятий при Министерстве энергетики.

Курсант Омурбеков также сообщил, что ведомство разрабатывает проекты, направленные на повышение доступности солнечных панелей и тепловых насосов для населения.

По его словам, граждане, установившие солнечные панели в своих домах, смогут продавать излишки вырабатываемой электроэнергии энергокомпаниям.

Количество котельных, которые планируют модернизировать в Чолпон-Ате, стоимость проекта и сроки его реализации замминистра не уточнил.