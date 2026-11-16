Путь до джайлоо. Когда в Кыргызстане заасфальтируют все дороги?

Ежегодно в Кыргызстане строят и ремонтируют тысячи километров дорог, однако некоторые из них все еще покрыты лишь гравием. Министр транспорта и коммуникаций Талантбек Солтобаев в интервью 24.kg рассказал о том, как строятся новые дороги, какие технологии применяет Минтранс и когда планируется отстроить все дороги страны.

В Кыргызстане насчитывается около 35 тысяч километров дорог. Из них более 19 тысяч километров находятся на балансе Министерства транспорта, именно это ведомство отвечает за ремонт и обслуживание этих дорог. Из 19 тысяч километров дорог, обслуживаемых Минтрансом, асфальтом покрыто свыше 9 тысяч. Остальные дороги — гравийные. На данный момент с начала 2026 года построено и отремонтировано 1 тысяча 905 километров дорог.

— Расскажите, сколько дорог строится, почему все еще насчитывается много дорог без асфальта?

— К гравийным относятся дороги местного значения четвертой и пятой категорий, отдельные сельские трассы и подъездные пути к пастбищам, то есть это дороги с меньшей интенсивностью движения. Основная наша программа на будущее — полностью заасфальтировать все эти дороги. Президент перед общественностью также говорил, что мы доведем дороги даже до пастбищ. Ежегодно мы должны строить не менее 1,5–2 тысяч километров дорог.

— Сколько средств на это уходит, из какого источника идет финансирование?

— В этом году из республиканского бюджета предусмотрено 62,2 миллиарда сомов. В прошлом году было 53 миллиарда, годом ранее — 11 миллиардов, а еще годом ранее — 8 миллиардов. Если взять период до 2020 года, то на дорожную отрасль выделялось всего по 2-3 миллиарда в год. Сейчас крупные дороги республиканского значения строятся за счет республиканского бюджета — на средства, выделенные государством.

— Ранее Сыймык Жапыкеев заявил, что дороги продолжают строить на кредитные средства. Получается, вы опровергаете это заявление?

— Раньше крупные дороги, требовавшие огромных средств, строились исключительно на кредиты и гранты. Например, Бишкек — Ош, Бишкек — Нарын — Торугарт, Ош — Баткен. Сейчас же подобные дороги мы строим за счет республиканского бюджета. В качестве примера могу назвать:

Дорогу Ала-Бука — Чаткал: из 100 километров мы уже практически закончили 72 километра.

Участок Балыкчи — Барскоон кольцевой дороги вокруг Иссык-Куля, дорога до «Ала-Тоо Резорт», — там работы также ведутся за счет республиканского бюджета.

Дорогу Нарын — Баетово, а также недостроенные ранее участки на трассе Ош — Баткен — Исфана в прошлом и позапрошлом годах мы тоже построили за счет республиканского бюджета.

— 62 миллиарда — огромная сумма. Во сколько в среднем обходится бюджету один километр дороги? От чего зависит стоимость?

— Стоимость зависит от категории дороги, ее ширины и рельефа местности. У дороги V категории ширина проезжей части — 6 метров, у IV — 7 метров, у III — 8 метров, у II — 9 метров. Дороги I категории — это уже четыре полосы и более. На равнине строить дешевле, в горной местности — сложнее и дороже.

Так, средний ремонт, укладка одного слоя асфальта толщиной 6–7 см на дорогу IV категории обходится примерно в 8 миллионов сомов за 1 километр. А капитальное строительство с нуля современной четырехполосной магистрали I категории с мощным основанием под тяжелый грузопоток обходится примерно в 120–130 миллионов сомов за километр.

— Как формируется очередность ремонта? Есть ли открытый реестр объектов, или все решается по запросам депутатов и чиновников?

— Сейчас мы готовим среднесрочный план на 2027 год. Наши областные управления готовят заявки. Параллельно поступают предложения от органов местного самоуправления и депутатов парламента. Мы сводим эти данные, оцениваем, где наиболее острая необходимость, интенсивнее движение, наличие социальных объектов и только после этого утверждаем окончательный список.

Например, в прошлом году мы полностью обновили 100 километров разрушенного полотна трассы Бишкек — Ош в Суусамырской долине: ямочный ремонт там уже не помогал, поэтому было решено, что нужен срочный ремонт дороги.

— Хватит ли у Минтранса средств не просто строить, но и в дальнейшем содержать новые трассы, мосты и тоннели?

— Содержание дорог для нас в приоритете. Мы всегда закладываем средства сначала на эксплуатацию и содержание, и только оставшуюся часть бюджета направляем на новое строительство. Но в среднем на обслуживание уходит от 5 до 10 процентов бюджета.

— Вечный вопрос от водителей: почему каждой весной новый асфальт сходит вместе со снегом? Кто несет персональную ответственность за брак?

— В народе часто говорят обобщениями: «через год все растаяло». Но когда начинаешь просить конкретные факты — ответа нет. На встрече с президентом в Ат-Баши один гражданин заявил о таком случае. Я поручил связаться с ним, выехать на место с проверкой и жестко наказать тех, кто принимал объект. Но заявитель начал уклоняться от встреч. Возможно, человек просто пересказал чужие слухи.

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Я не говорю, что нарушений нет. Но сегодня на крупных стройках работает независимый технический надзор. Это целая группа специалистов: инженеры, инспекторы, топографы. Есть передвижные лаборатории. Пока технадзор не подпишет акт, подрядчик не имеет права перейти к следующему слою.

Если подрядчик самоуправно уложил асфальт — за это заказчик не платит, на компанию налагается штраф, а участок вскрывается и переделывается за ее счет. По закону действует гарантийный срок: 5 лет — на новое строительство, 3 года — на ремонт. Если дефект проявится в гарантийный период, подрядчик устраняет его за свой счет. Государство платит за одну и ту же работу только один раз. А если чиновник примет заведомый брак, он несет прямую ответственность.

— Нет ли здесь конфликта интересов? Ведь ранее говорилось, что дороги строят государственные компании, получается, что государство само строит и само себя проверяет? Ведется ли реестр недобросовестных подрядчиков?

— Заказчик и подрядчик разделены, даже если речь идет о госпредприятиях. За приемку отвечает заказчик и технадзор. Если чиновники примут объект с нарушениями, все они будут привлечены к ответственности.

Нужно отметить, что не все дороги строят государственные компании. Например, в строительстве объездной дороги вокруг Бишкека генеральным подрядчиком является «Чайна Роуд». Когда на паре участков выявили дефекты полотна, надзор заставил вскрыть свежий асфальт и переложить его заново.

Что касается недобросовестных подрядчиков, как такового «черного списка» у нас нет, но я считаю, что, если компания систематически срывает сроки или нарушает технологии, ее нужно лишать лицензии. Конечно, решение принимает Минстрой, но мы можем направлять материалы. За время моей работы на посту министра мы направили материалы в отношении трех недобросовестных компаний.

— А граждане могут напрямую обращаться в Минтранс о необходимости строительства или ремонта дорог?

— По дорогам, которые находятся в нашем ведении, поступает очень много обращений через социальные сети. Я и сам лично их просматриваю, ребята в министерстве также ведут мониторинг. Если поступают такие жалобы, мы оперативно направляем их в наши областные подразделения и дорожные предприятия и берем исполнение на контроль. В случаях, когда допущены грубые нарушения, мы обязательно требуем их незамедлительного устранения. Вообще, обращения из соцсетей нам очень помогают, многие проблемы на местах до нас могут просто не дойти, остаться незамеченными или не озвученными. А когда люди пишут в соцсетях, мы оперативно принимаем необходимые меры.

Если же дорога находится в ведении мэрии или айыл окмоту, мы не имеем юридического права тратить туда свои средства. Но есть специальные проекты. Например, возьмем город Бишкек — крупный мегаполис, дороги находятся на балансе мэрии. Сейчас строится новый Ошский рынок. Дорога, ведущая к нему, строится Минтрансом. Продолжение улицы Профсоюзной, выезд из Бишкека в сторону Канта, дорога на ГЭС-5, дорога в Кунтуу — хотя некоторые участки территориально относятся к Бишкеку, мы проводим там реконструкцию.

— Какие крупные автодорожные проекты стартуют в ближайшее время?

— Среди ключевых планов:

Бишкек — Кант — Токмок: трасса устарела, мы начинаем ее поэтапную масштабную реконструкцию;

Ош — Джалал-Абад (100 километров): сейчас это двухполосная дорога, мы проектируем расширение до четырех полос;

Ош — Каратай: расширение участка для ликвидации заторов;

Тоннель на перевале Талдык: сложнейший высокогорный перевал, где постоянно буксуют фуры. Решается вопрос с финансированием, в планах — построить тоннель за 4–5 лет.

— Хватает ли Минтрансу квалифицированных специалистов и рабочих рук?

— Если бы мы продолжали строить по 200 километров дорог в год, как раньше, то нашего сегодняшнего инженерного состава и технической базы было бы достаточно. Но из года в год объемы строительства растут, поэтому действительно начинает не хватать и технической базы, и инженерных кадров. Нам нужно догонять эти объемы и восполнять нехватку. Мы ведем работу в этом направлении. С рабочими у нас тоже дефицит.

— Какие-то технологические инновации сегодня внедряет министерство?

— Мы не ограничиваемся простым строительством дорог и погоней за количественными показателями. В этом году мы сделали первые шаги по внедрению новых технологий. Например, на дороге Кант — АБЗ мы построили 5 километров дороги по новой технологии. Суть в том, что старый разрушенный асфальт измельчается и перемешивается прямо на месте, тут же укладывается обратно в качестве подушки, а сверху накатывается новый слой асфальта. Нижнее основание получается очень прочным, повышается несущая способность под нагрузками, плюс ко всему уходит гораздо меньше финансовых затрат.

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Также в этом году мы освоили производство так называемого холодного асфальта. Весной и поздней осенью асфальтобетонные заводы обычно не работают, а ямочный ремонт делать нужно. Раньше мы закупали холодный асфальт за рубежом и им латали дыры. А в этом году наладили собственное производство, выпускаем его сами. Мы предлагаем и мэриям использовать холодный асфальт отечественного производства по новой технологии.

Кроме того, есть специальные добавки, которые вводятся в асфальт. Мы проводим их испытания, чтобы понять, как использовать их и какой прирост в качестве они дадут. Проводим испытания материалов корейских, китайских и российских компаний.

Из Европы мы закупаем целый комплект лабораторного оборудования — после Нового года он уже прибудет. Если раньше мы не могли определять у себя некоторые лабораторные параметры и показатели, то теперь эта лаборатория поможет нам в контроле качества и проведении сложных анализов.

— Подытоживая: когда граждане увидят полностью заасфальтированный Кыргызстан?

— В первую очередь дороги строятся там, где самый большой поток транспорта и где ими чаще всего пользуются. В зависимости от их значимости: дороги международного значения, республиканского, областного, районного и затем местного значения. Мы строим, придерживаясь именно этих приоритетов.

Я думаю, за два года мы полностью завершим наши крупные магистрали. В последующие годы мы перейдем к дорогам местного значения. Перед нами поставлена задача полностью заасфальтировать дороги внутри сел и довести их до пастбищ. При сохранении текущих темпов эту задачу мы сможем закрыть за 5–7 лет.

Но важно помнить, что дорога — это живой организм. Нельзя просто построить и забыть. Дорогу нужно постоянно содержать и обслуживать, она изнашивается со временем и требует обновления. Поэтому это бесконечный, непрерывный процесс.