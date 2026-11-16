В Бишкеке начнут строительство еще одной платной дороги

Какие еще платные дороги появятся в Кыргызстане, 24.kg рассказал министр транспорта и коммуникаций Талантбек Солтобаев.

Он напомнил, что первый проект уже реализуется в Узгене.

«Платная дорога у нас в Кыргызстане построена и сдана в эксплуатацию в городе Узген — объездная трасса. Проект реализован компанией «Тез Жол». Она сейчас успешно функционирует. Частный инвестор построил дорогу за счет собственных средств, вложенные инвестиции окупаются за счет взимания платы», — сказал министр.

По его словам, эта же компания строит в настоящее время южную объездную дорогу в Бишкеке. Она также будет платной.

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«Она идет от Новопавловки и соединяется с верхними микрорайонами, сейчас ведутся строительные работы. Ее тоже за счет собственных средств строит частный инвестор. Кроме того, еще одна компания стоит на пороге начала работ на участке в районе Байтика с выходом на трассу Бишкек — Ош (участок старого поста ГАИ). В нашей практике это будет уже второй подобный проект», — отметил Талантбек Солтобаев.

Он добавил, что Минтранс работает над реализацией политики внедрения других платных дорог и со следующего года, после принятия точных расчетов и нормативов, начнутся строительные работы.

«Я считаю, что платные дороги необходимы. Частный инвестор строит параллельные трассы и предоставляет желающим возможность проехать быстро и безопасно. Желающие могут по ней ездить, а другие могут бесплатно ездить по государственным дорогам. Но у платной дороги обязательно должна быть бесплатная государственная альтернатива. Только при соблюдении этого условия начинается строительство», — сказал глава Минтранса.