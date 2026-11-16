Проверку контрольных пунктов «Ак-Тилек» и «Моловодное» провел Минтранс
Проверку контрольных пунктов «Ак-Тилек» и «Моловодное» провели специалисты Министерства транспорта коммуникаций, сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что особое внимание уделено предупреждению коррупции, незаконных платежей и злоупотребления со стороны работников КПП.
В ходе инспекции оценивали техническое состояние оборудования, функционирование систем весогабаритного контроля, соблюдение установленных норм грузовыми автомобилями и порядок проведения проверок. Поставлены задачи исключить незаконное взимание денежных средств, предотвратить злоупотребления служебным положением и усилить персональную ответственность работников.
Минтранс намерен максимально сократить влияние человеческого фактора на процедуры контроля, чтобы снизить коррупционные риски.
Соблюдение весогабаритных ограничений необходимо для предотвращения разрушения автомобильных дорог, сохранения инфраструктуры и обеспечения безопасности движения, указали в Минтрансе.