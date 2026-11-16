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Нацбанк вводит в обращение серебряную коллекционную монету «Абрикосовые сады»

09:32, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

Национальный банк Кыргызской Республики с 16 ноября 2026 года вводит в обращение серебряную коллекционную монету «Абрикосовые сады» серии «Природа Кыргызстана» номиналом 10 сомов.

Выпуск коллекционной монеты «Абрикосовые сады» направлен на сохранение и популяризацию уникальных природных объектов и заповедных территорий Кыргызстана, где выращивание особых сортов абрикоса имеет многовековые традиции.

Основным сюжетом лицевой стороны монеты является изображение изящной цветущей абрикосовой ветки. Распускающиеся цветы символизируют весну, обновление и плодородие кыргызской земли. В правой части монеты размещена надпись «Өрүкзар», что в переводе означает «Абрикосовые сады». Тираж 1 тысяча штук.

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На оборотной стороне монеты изображена ветка абрикосового дерева, усыпанная спелыми плодами абрикоса. В правой части монеты размещена надпись «Кыргызстандын жаратылышы», что в переводе означает «Природа Кыргызстана».

Коллекционная монета «Абрикосовые сады» имеет статус официального платежного средства на всей территории Кыргызской Республики.

Каждая коллекционная монета помещена в акриловую капсулу и упакована в отдельный футляр с приложением сертификата качества.

Реализация коллекционной монеты осуществляется по цене 8 тысяч 220 сомов в кассах учреждений Национального банка Кыргызской Республики.

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