Мошенники, использующие интернет и банковские сервисы для обмана граждан, действуют быстрее государственных органов. Об этом заявил депутат Эрулан Кокулов на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, злоумышленники используют изображения и лица президента Садыра Жапарова, нардепов и других известных людей, чтобы вводить граждан в заблуждение и выманивать у них деньги.

Эрулан Кокулов отметил, что, несмотря на проводимую государственными органами профилактическую работу, большинство граждан о ней даже не знает.

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«Вы проводите профилактику, но ее никто не видит и не знает о ней. Люди уже не хотят писать заявления в милицию, потому что не видят эффекта. Они не видят помощи. Нужна реальная профилактика, а не на бумаге», — заявил он.

Депутат также выразил недовольство тем, что, по его мнению, правоохранительные органы оперативно реагируют на одни нарушения, тогда как интернет-мошенничество остается серьезной проблемой.

«Сейчас, если лайк поставишь неправильно, сразу следствие работает. А тут мошенники работают, но никаких действий со стороны милиции нет», — сказал он.

Эрулан Кокулов подверг критике и формат разъяснительной работы государственных органов, когда профилактические беседы проводятся с небольшими группами людей.

«Знаем мы ваши разъяснительные работы — соберете 15 своих знакомых и проводите беседы. А я хочу, чтобы эта информация дошла до каждого студента, до каждого гражданина», — подчеркнул он.

Парламентарий призвал кабинет министров и правоохранительные органы пересмотреть подход к борьбе с интернет- и банковским мошенничеством, сделав профилактику массовой и доступной для населения.