Поддельные квитанции и QR-коды. Нацбанк КР предупредил о новой схеме мошенников

В Кыргызстане мошенники распространяют поддельные квитанции об оплате коммунальных услуг и штрафов, пытаясь похитить деньги граждан. Об этом предупредил Национальный банк.

По данным регулятора, злоумышленники используют фальшивые платежные документы, подозрительные ссылки и QR-коды.

Переход по таким ссылкам или сканирование QR-кодов может привести граждан на мошеннические сайты, где существует риск утечки платежных данных и потери денежных средств.

Нацбанк призывает кыргызстанцев проверять информацию о задолженностях за коммунальные услуги и штрафах исключительно через официальные сайты соответствующих организаций и банковские приложения.

Гражданам рекомендуют не переходить по сомнительным ссылкам, не вводить банковские реквизиты на подозрительных ресурсах и внимательно проверять информацию перед совершением платежей. Регулятор призывает население сохранять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников.