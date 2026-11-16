В Нацбанке опровергли слухи о возможном глобальном сбое в банковских системах КР

Все коммерческие банки Кыргызской Республики работают стабильно, в штатном режиме и предоставляют полный спектр услуг, включая платежи по национальным и международным системам. Об этом сообщает Нацбанк.

По его данным, распространяемая в соцсетях и мессенджерах информация о возможных глобальных сбоях интернета, связи и банковских систем не имеет официального подтверждения.

Регулятор рекомендует проверять любую информацию исключительно на его официальных ресурсах и коммерческих банков.

По вопросам оказания банковских услуг рекомендуют обращаться напрямую в коммерческие банки через их официальные сайты, кол-центры, социальные сети и мессенджеры.

Также функционирует общественная приемная Национального банка по номеру +996312610486.

«Банковская система Кыргызской Республики стабильна и устойчива. Нацбанк на постоянной основе отслеживает ситуацию и при необходимости примет все необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы банковской и платежной систем страны, а также защиты интересов клиентов, вкладчиков и других кредиторов банков», — отметили в регуляторе.