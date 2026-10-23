«Аэропорты Кыргызстана» представили страну на форуме Routes World — 2026

ОАО «Аэропорты Кыргызстана» и авиакомпания Asman Airlines приняли участие в международном авиационном форуме Routes World — 2026, прошедшем с 21 по 23 октября во Франкфурте.

Форум объединил представителей аэропортов, авиакомпаний и авиационной отрасли более чем из 120 стран, рассказали в ОАО.

В рамках мероприятия проведено свыше 10 тысяч деловых встреч, посвященных открытию новых маршрутов, развитию международного авиасообщения и сотрудничеству между участниками отрасли.

Представители кыргызстанской делегации встретились с международными авиационными партнерами. Стороны обсудили возможности сотрудничества, запуск новых направлений и расширение географии полетов.

Особое значение участие Кыргызстана в форуме приобрело после исключения страны из авиационного «черного списка» Евросоюза, что открывает новые возможности для развития международных авиаперевозок.

Кроме того, ОАО «Аэропорты Кыргызстана» выступило официальным спонсором второго дня форума. По словам директора по коммерции Амана Мамаева, это позволило представить международному авиационному сообществу потенциал и перспективы развития авиационной отрасли страны.