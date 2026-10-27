Более 50 тысяч человек посетили сельхозвыставку «АгроТехЭкспо» в Бишкеке

Более 50 тысяч человек посетили сельскохозяйственную выставку «АгроТехЭкспо — 2026» и продовольственную ярмарку «Алтын күз», которые проходили 23–25 октября на площади имени Турдакуна Усубалиева в Бишкеке.

По данным Минсельхоза, в ярмарке «Алтын күз» приняли участие около 300 фермеров из 40 районов страны и порядка 100 перерабатывающих предприятий. Они представили собственную продукцию и продавали ее населению по социальным ценам.

За три дня было продано 29 тонн органической продукции. Кроме того, говядина на кости реализовывалась по 680 сомов за килограмм. Всего жители приобрели 6 тонн мяса.

В выставке племенного животноводства участвовали 28 хозяйств. На выставку привезли 12 лошадей, 35 голов крупного рогатого скота и 106 овец и коз.

Среди представленных животных были лошади кыргызской породы и чистокровные английские верховые лошади, коровы голштино-фризской, абердин-ангусской и швицкой пород, а также овцы пород арашан, ала-тоо и кыргызский горный меринос. Особый интерес посетителей вызвал белый як. Для удобного размещения и демонстрации животных подготовили 52 специальных загона.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/7 Фото Минсельхоза

На выставке инноваций, науки и цифровизации посетителям представили современные разработки для сельского хозяйства.

Около 700 человек получили консультации о платформе iDyikan — цифровом помощнике фермера. Из них 300 фермеров зарегистрировались в приложении.

Также были продемонстрированы дроны для метеорологических целей в сельском хозяйстве, в том числе для искусственного вызова осадков путем распыления реагентов в облаках (технология cloud seeding).

В целом выставка и ярмарка предоставили фермерам возможность реализовать свою продукцию, предпринимателям — найти новых клиентов, а участникам и посетителям — ознакомиться с современными сельскохозяйственными технологиями.