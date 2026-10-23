Дроны, роботы и клубника из Калифорнии. Чем удивляет агровыставка в Бишкеке

Инновации в сельском хозяйстве, техника, достижения отечественных сельхозпроизводителей, племенные животные и многое другое демонстрируют на выставке «АгроТехЭкспо — 2026» и ярмарке «Золотая осень» в Бишкеке. Журналист 24.kg тоже заглянула на площадь имени Усубалиева и рассказала, что интересного можно увидеть в ближайшие два дня.

От чая до косметики

Несколько лет назад Айсулуу Дуйшебаева начала выращивать лаванду в Иссык-Кульской области Кыргызстана из семян и уже со второго года начала получать масло, а на третий год у нее появились и другие товары.

Сегодня она предлагает потребителю 27 видов продукции — от лавандового чая и лимонада до косметических средств.

«Отечественные производители должны переходить на новый уровень. Мы всегда были сырьевыми поставщиками — выращивали продукцию и продавали. В этом случае почти 90 процентов прибыли получают покупатели сырья либо дистрибьютеры. Если же мы сами выращиваем и перерабатываем, то более 70 процентов маржи остается в стране, и в этом случае фермеры получают больше прибыли», — говорит она.

Лаванда — многолетнее растение, живет до 130 лет. Один раз посадил и каждый год получаешь урожай, тем самым линейка продукции расширяется.

Эфирное масло и гидролат Айсулуу производит прямо на поле, поскольку лаванду нужно переработать сразу после срезки. Затем эфирное масло она отправляет в Беларусь, где делают косметику по ее личному рецепту.

«Рецепт разработан в Японии — я там училась, но специализированных заводов в Кыргызстане нет, поэтому работаю с белорусскими. Мыло, свечи варим сами», — отмечает основатель лавандовой фермы.

Ее продукт полностью органический — на поле не применяют удобрения и много работают вручную, чтобы максимально сохранить качество лаванды.

Благодаря активности Айсулуу в соцсетях многие женщины в регионах тоже стали проявлять интерес к выращиванию лаванды.

Тем временем ферма Дуйшебаевой оказалась под угрозой из-за проекта строительства экогорода Асман. Вопрос компенсаций, по ее словам, все еще не решен.

«Эко», «био», «органик»

Такая маркировка давно популярна во всем мире. Мода на экологически чистые продукты актуальна и в Кыргызстане.

Площадь земель, вовлеченных в органическое сельскохозяйственное производство в республике, понемногу растет, но по сравнению с общей пашней остается мизерной.

По состоянию на 30 июня 2026-го, органику выращивали на площади около 101,4 тысячи гектаров.

Мыктыбек Алмаматов возглавляет ОсОО «Талас органик».

«Наши поля общей площадью 308 гектаров сертифицированы. Вся цепочка идет по протоколу органического производства. Мы не применяем химикаты, пестициды, гербициды. В этом году впервые начали выращивать картофель сорта гала. Семена заказывали из Европы», — рассказывает он.

По словам фермера, в среднем они собрали по 15 тонн с гектара, что меньше, чем при применении минеральных удобрений. Соответственно, выше и себестоимость. На ярмарке он продает свою картошку по 60 сомов за килограмм, тогда как обычная стоит дешевле.

В настоящее время компания договаривается о поставках картофеля в Казахстан.

«Мы хотим потреблять экологически чистый продукт сами и делиться этим с другими. Да, органическая продукция стоит дороже, но нужно думать и о здоровье, и о деградации земель. Мы используем биологические препараты, делаем севооборот, сеем сидераты («зеленые удобрения»). В следующем сезоне будем улучшать структуру почвы, чтобы усовершенствовать конечный продукт. Планируем выращивать не только картофель, но и перец, арбузы, морковь, огурцы», — отмечает Мыктыбек Алмаматов.

Клубника из Калифорнии

Канатбек Шермамбетов пятый год занимается выращиванием клубники в Токтогульском районе.

На выставке он представил сорт «альбион», рассаду которого купил в Калифорнии.

«И это самая большая проблема — посадочный материал получается дороговатый. Если бы в Кыргызстане были свои питомники, то рассада была бы намного дешевле», — говорит фермер.

Килограмм клубники он продает сейчас по 400-500 сомов, летом по 250 сомов в основном продавал на экспорт в Казахстан и Россию.

«Этот сорт очень хорошо себя показал — клубника вкусная, хорошо транспортируется, красивая и крупная», — перечисляет он преимущества зарубежного сорта.

Борьба с вредителями

Тут же на выставке стоит передвижная (мобильная) фитосанитарная лаборатория.

По словам сотрудницы лаборатории, старшего фитопатолога Уулжан Кариевой, они могут проверить сельхозпродукцию на наличие вирусов, бактерий, мелких насекомых. На анализ можно принести листья, ветки, сами растения и даже почву.

Сотрудники фитосанитарной лаборатории делают анализ образцов сельхозпродукции, предназначенной на экспорт или импорт. В случае выявления болезней/вредителей налагается запрет на вывоз или ввоз. Такое, по данным Уулжан Кариевой, происходит нередко. К примеру, на яблоках и грушах обнаруживают калифорнийскую щитовку.

На вопрос, можно ли в частном порядке проверить какой-нибудь овощ или фрукт с ярмарки, Кариева ответила положительно, но стоить заявителю это будет 750 сомов.

Анализ скоропортящейся продукции делается в течение дня, а вот проверка саженцев или семян займет от семи до восьми-девяти дней — специалисты выращивают их в специальной культуре.

Дроны в помощь

На выставке представлена также техника, оборудование и различные аппараты, применяемые в сельском хозяйстве.

К примеру, агродрон, используемый для опрыскивания полей (листовая подкормка, борьба с вредителями), имеет несколько преимуществ по сравнению с традиционной техникой.

По словам представителя частной компании Чынгыза Абдрахманова, дрон позволяет экономить на дизтопливе и вносить удобрения более точно и равномерно, не давит посевы и не уплотняет почву, как это делает трактор.

«В комплектации три батарейки, что позволяет работать практически без остановки. Бак вместимостью 40 литров, грузоподъемность 50 килограммов. За один вылет дрон охватывает 2,5-3 гектара, — поясняет он. — В соседних странах, конечно, дроны намного популярнее, чем в Кыргызстане, но мы к этому тоже идем. В Чуйской области, по моим данным, используют уже около 30 агрогронов, в регионах — по 1-3. Китайская компания DJI является мировым лидером в производстве дронов различного направления (геодезические, спутниковые, туристические, сельскохозяйственные)».

Стоит такой агродрон 18 тысяч долларов. «Крупным фермерским хозяйствам, имеющим по 100-150 гектаров различных сельхозкультур за год потребуется, как минимум, четыре обработки через опрыскиватель. Только используя на своей земле, за год можно отбить расходы на дрон. Плюс можно предоставлять услуги по обработке другим фермерам», — считает он.

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности представило на выставке дрон, используемый в метеорологических целях и предназначенный для искусственного вызывания осадков посредством распыления специальных реагентов в облаках.

Эта технология применяется при изучении возможностей борьбы с засухой и увеличения дождей. Сроки использования этих дронов представители Минводсельпрома не назвали, отметив лишь, что пока таких специалистов в стране нет — будут обучать.

Презентован и мультиспектральный дрон, предназначенный для оценки состояния пастбищных угодий и определения степени их деградации. Эта технология позволяет изучать растительный покров, оценивать состояние земель, выявлять деградированные участки и планировать эффективное использование пастбищ.

Госкомпания «Кыргыз асман» (ранее «Кыргыз спутник») презентовала на выставке наземного робота, который позволяет проводить интеллектуальную фитодиагностику виноградников. Он проходит между рядами и проводит осмотр видимых гроздей и листвы, находит визуальные изменения и делает приоритетные кадры для агронома. Анализ кадров с помощью технологий искусственного интеллекта помогает находить визуальные аномалии для проверки агрономом.

По словам представителей ОАО, пока это только пилот, и проводится тестирование робота.

На выставке представлены и другие достижения отечественных производителей, а также можно приобрести сельхозпродукцию.

Продлится ярмарка до вечера 25 октября.