В Стамбуле (Турция) 23 ноября состоялась официальная церемония открытия этнокультурной выставки «Дом культуры Кыргызстана», расположенной в культурном квартале тюркского мира.

В мероприятии приняли участие заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Айбек Дайырбеков, Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Турции Руслан Казакбаев, Генеральный консул КР в Стамбуле Чынгыз Токтобеков, директор культурного квартала тюркского мира Стамбула Абдульметин Кескин, а также соотечественники.

Церемония открытия началась с концертной программы творческого коллектива Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова, после чего выступили официальные представители.

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В своем выступлении Айбек Дайырбеков выразил благодарность мэрии Стамбула за создание условий для популяризации богатого культурного наследия, национальных ценностей и традиций кыргызского народа в Турции.

Он рассказал об уникальной философии жизни кыргызского народа, сочетающей кочевую и земледельческую культуры, о традиционных ремеслах и духовном наследии. Также замминистра отметил, что юрта, представленная на выставке, является символом национальной самобытности, гостеприимства и единства кыргызского народа.

Кроме того, подчеркнуто, что этнокультурная выставка внесет важный вклад в укрепление исторических и духовных связей кыргызского и турецкого народов, популяризацию общих культурных ценностей и продвижение Кыргызстана на международном культурном пространстве.

В рамках церемонии гости ознакомились с «Домом культуры Кыргызстана», расположенным в культурном квартале тюркского мира, а также с этнографическими предметами кыргызского народа, образцами национальных ремесел и экспонатами, отражающими традиционный уклад жизни.

В завершение мероприятия делегация посетила исторический музей «Серен 1453», расположенный в культурном парке Топкапы.