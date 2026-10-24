Открылась выставка в честь 90-летия художника Виктора Шестопала

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева 23 октября 2026 года состоялось открытие выставки, посвященной 90-летию народного художника Кыргызской Республики, скульптора Виктора Арнольдовича Шестопала.

В мероприятии приняли участие заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики Аскаралы Мадаминов, ученики и современники скульптора, а также представители искусства.

Виктор Шестопал внес значительный вклад в развитие кыргызской скульптуры, оставив богатое творческое наследие. Его станковые и монументальные произведения, памятники выдающимся личностям являются ценным достоянием национального изобразительного искусства.

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Выставка направлена на увековечение многолетнего плодотворного труда скульптора, популяризацию его творческого наследия и признание его вклада в развитие кыргызской культуры.

Творческое наследие Виктора Шестопала служит примером для последующих поколений и занимает особое место в развитии национального изобразительного искусства Кыргызстана.