В Историческом музее Бишкека пройдет выставка-продажа «Лейлекские ковры»

С 16 по 26 ноября 2026 года в Национальном историческом музее Кыргызстана в Бишкеке пройдет выставка-продажа «Лейлекские ковры». На ней представят изделия мастериц из Лейлекского района Баткенской области.

Мероприятие организовано по инициативе депутата Жогорку Кенеша Камилы Талиевой. Его цель — поддержать региональных ремесленниц, сохранить нематериальное культурное наследие Кыргызстана и популяризировать традиционные виды народного искусства.

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На выставке посетители смогут увидеть и приобрести ковры, сотканные из натуральной шерсти. Изделия отражают особенности национального орнамента и многовековые традиции кыргызского ковроткачества.

Организаторы отмечают, что выставка призвана привлечь внимание к мастерству женщин-ремесленниц и помочь сохранить традиционное искусство для будущих поколений.