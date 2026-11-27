В Кыргызстане в предстоящий отопительный период возможны кратковременные ограничения подачи электроэнергии в часы пик. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил первый заместитель министра энергетики Курсант Омурбеков.

По его словам, энергетики не могут гарантировать полное отсутствие аварийных отключений, поскольку оборудование может выйти из строя. Кроме того, ограничения возможны в периоды максимального потребления электроэнергии — утром и вечером.

«В эти часы население одновременно потребляет большое количество электроэнергии, возникает нехватка мощности и увеличивается нагрузка на оборудование. В таких случаях мы, конечно, будем прибегать к кратковременным ограничениям», — пояснил замминистра.

Он отметил, что подготовка к отопительному сезону началась сразу после завершения предыдущего. Энергетики проанализировали работу оборудования, выявили перегруженные участки сетей, провели ремонт и замену оборудования.

Кроме того, заключены контракты с соседними государствами на поставку недостающих объемов электроэнергии. С началом отопительного сезона Кыргызстан уже приступил к ее импорту.

Курсант Омурбеков вновь призвал кыргызстанцев экономно расходовать электричество и не использовать без необходимости энергоемкие приборы.

По его мнению, дефицит мощности можно частично компенсировать не только увеличением объемов генерации, но и сокращением потребления электроэнергии.

Конкретную продолжительность и график возможных ограничений замминистра не озвучил.