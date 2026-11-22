23 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:30, 22 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА
В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1
Бишкек
- 9.00-13.00 — улицы Жумабека (от бульвара Эркиндик до улицы Тыныстанова), Профессора Зимы, Кокчетавская, Тоголока Молдо, Щербакова, переулки Карагайский, Наримановский, села Виноградное (улицы Виноградная, Ломоносова, Советская, Новостройка, Восточная, Парковая, Участок, Зеленая, контур № 912), Васильевка (улица Школьная), Кок-Жар (улицы Нурманбетова, Табылды);
- 9.00-17.00 — микрорайон «Джал-23», отрезки улицы Фурманова, проспекта Чингиза Айтматова, улицы Боконбаева, села Достук (улица 4-я линия), Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Тихая, переулок Советский), Беш-Кунгей (улицы Байболсун, Большевик, Сарбагыш, Азиза Асанкулова, Проектируемая, 50 лет Киргизии, Ткачева, Масадыка, Школьная, Кочорбай, Алакуша), Кок-Жар (улицы Салкын, Майрам, Кыял);
- 10.00-13.00 — отрезки бульвара Эркиндик, улицы Чуйкова;
- 9.30-12.00 — 6-й микрорайон, дома 28, 29, 34;
- 12.00-15.00 — улицы Профессора Зимы, Исанова, Щербакова, переулки Алтайский, Каарманский;
- 12.30-15.30 — 6-й микрорайон, 5а;
- 13.00-17.00 — жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Кара-Булак, Кызгалдак), села Виноградное (улицы Школьная, Токтогула), Кок-Жар (улица Сыргака);
- 15.00-18.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Колхозная, Новая, Тихая, переулок Колхозный).
2
Чуйская область
Жайылский РЭС
- 9.00-12.00 — Кара-Балта (квартал «Спортивный», 2, 3);
- 13.00-16.30 — Кара-Балта (квартал «Спортивный», 4, 5);
- 9.00-16.00 — Кара-Балта (улицы Калинина, 12, 14, Ленина, 28, 30, 33);
- 12.00-15.00 — села Суусамыр, Сосновка, Сары-Булак, Монолдор, Кайырма, Боксо-Жол, Бекитай, Кызыл-Дыйкан;
- 9.00-17.00 — село Жайыл (кошары);
- 13.00-17.00 — село Полтавка (водокачка);
- 9.00-13.00 — села Орто-Суу (улица Сенирбаева).
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — жилмассив «Руху Мурас», село Интернациональное (улицы Мира, Садовая, Маркса, переулок Лермонтова);
Московский РЭС
- 11.00-17.00 — села Беловодское (улица Фрунзе), Ак-Суу (улица Кирова, БСШ № 4);
- 9.00-13.00 — село Садовое (улица Ситникова, СШ имени Мирошниченко);
- 13.00-17.00 — село Садовое (больница);
- 9.00-17.00 — села Садовое (улица Украинская), Беш-Терек (улица Центральная, кошары);
- 12.00-15.00 — села Темен-Суу, Ак-Башат, Бала-Айылчи, Мураке, Сыйдалы, Кепер-Арык, ущелье Ак-Суу;
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чалдовар (улица Ленина), Панфиловка (переулок Каиндинский);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Асылбаш (улицы Доолот, Майтан, Сурабалды), Шалта (улицы Алмазбекова, Восточная, Шукуралиева, Гагарина, Жусупбек, Школьная, Иманалы, Даир, Западная, Проектируемая, Иманкул, Кадыралы, Мыктыбек, Новостройка), Кун-Туу (улицы Осмоналы, Молдосан, Сейдесембаева, МТФ, Спортивная, Иманалиева, Исмаила, Заводская, Проектируемая, Царенко, Садовая, Новая, Джамгырчинова, Ашырбек, Ленина, Саадабая, Момунжанова, Бейшеналиевой, Каменная, Сырдыбая Кудайбергенова, Касым, переулки Больничный, Западный);
- 9.00-12.00 — село Маловодное (улицы Украинская, Разная, Южная, переулок Южный);
- 11.00-15.00 — села Маловодное (улицы Пролетарская, Украинская), Новое (улица Калинина);
- 13.00-17.00 — село Маловодное (улицы Пролетарская, Ленина);
- 9.00-17.00 — село Студенческое (улица Беговая);
- 10.00-15.00 — села Новопавловка (жилмассив «Ала-Тоо», новостройка, жилмассив «ТЭЦ-2», улицы Баатыр, Эгизбаева, Усубалиева, Ынтымак, Тынчтык), Селекционное (улицы Проектируемая, Ала-Арчинская, Ала-Арча, Селекционная, Плодоовощная, Новая), Достук, Калтар, Орок (улицы Проектируемая, Орокская, Раманкула, Коновалова, Багорная, Кавказская, 2-я Кавказская, Шарбашатская, Новая, Молодежная, Мотукеева, Мустафа), Кашка-Баш (улицы Садовая, Аширбека Арыкбаева, Исманова, Новостройка, Виноградная, Проектируемая);
- 9.15-17.00 — села Заря (улицы Пушкина, Молодежная, Новая, Сокулукская, Гагарина, Юбилейная, Набережная, Фрунзе), Ак-Кашат (улицы Целинная, Комсомольская, Озерная), Джаны-Пахта (улицы Зеленая, Полевой Стан, Ат-Башинский канал);
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — село Арал;
- 9.00-12.00 — Токмок (улицы Горького, Куйбышева);
- 13.00-17.00 — Токмок (улицы Верхне-Луговая, Колхозная, Нижне-Луговая, Лермонтова, Ленина);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Дружба (улица Южная), Красная Речка (улицы Комсомольская, Ленина);
- 9.00-18.00 — села Жетиген (улицы Жетиген, Токтогула, Центральная).
3
Иссык-Кульская область
- 9.00-17.00 — Каракол (улицы Масалиева, 27, Ростовская, Хан-Тенгри, Токтогула), пгт Пристань, села Светлая Поляна, Ынтымак, Сары-Булун, Чон-Тогузбай, Тюп, Талды-Суу, Каджи-Сай, Ак-Суу, Энчилеш.