В Бишкеке на улице Анкара на проезжую часть упал высоковольтный провод и загорелся. Предположительно происшествие стало причиной перебоев с электричеством в разных районах города.

Многие бишкекчане жалуются на отсутствие света. Читатели сообщили 24.kg, что электричества нет в Октябрьском районе, в том числе на улицах Ахунбаева, Шукурова, Джантошева и в прилегающих переулках, а также в микрорайоне «Тунгуч».

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Горожане жалуются, что не могут дозвониться до Национальной электрической сети Кыргызстана. По их словам, на линии часами играет музыка, ответа оператора нет.

Из-за упавшего провода на дорогах также образовались пробки.

Официальной информации о причинах происшествия и масштабах отключений пока нет.