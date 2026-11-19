20 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:30, 19 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА
В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1
Бишкек
- 9.30-14.00 — улицы Элебаева, дом 7, Матросова, дом 1а, Кулатова, дома 11, 14, 14/1, 14/3, 18;
- 9.00-14.00 — отрезки улиц Тойгонбаева, Тимура Фрунзе, село Озерное (улицы Заводская, Центральная, Аульская, Лесхозная, Зеленая, Фрунзе, Молодежная, Балыкчи, Шоссейная, Новая, Пруд, Школьная, Спутник, Бирдик, Ершебулова, Кыял, школа, водозабор), жилмассивы «Мурас-Ордо» (улицы 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-я, Мурас-Ордо, водозабор, ЦСМ № 13), «Салкын», «Акчи» (улицы Восточная, Ниет, Рахат, водокачка, улица Балыкчи, поликлиника);
- 9.00-17.00 — улица Эркиндик, дом 31, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Карагыр-Ата, Кок-Бел), село Чон-Арык (улицы Семетей, Ульяновская, 50 лет Победы, Северная, проспект Чингиза Айтматова, переулок Шушинский), жилмассив «110-й квартал» (улицы Кеминская, Темировская), село Таш-Добо (улица Кыргызская);
- 12.00-17.00 — отрезки улиц Тыналиева, Масалиева, Садырбаева;
- 14.00-17.00 — села Чон-Арык (улицы Семетей, Кожобергенова), Таш-Добо (улицы Кыргызская, Средняя, Октябрьская, Больничная, Школьная), Байтик (садовое товарищество «Гидрогеолог»), Бир-Булак (улица Бейшембаева);
- 9.00-15.30 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Ак-Тилек, Колхозная, Новая, Тихая, переулок Колхозный);
- 10.00-18.00 — отрезки улиц Троицкой, Лумумбы;
- 11.00-15.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Коллекторная);
- 9.00-13.00 — село Лебединовка, жилмассив «Оскон-Ордо», села Виноградное (улицы Токтогула, Школьная), Карла Маркса, жилмассив «24 га»;
- 13.00-17.00 — село Лебединовка, жилмассив «Оскон-Ордо», села Виноградное (улицы Алма-Атинская, Фрунзе, Пушкина, Спортивная), Лесхоз (улица Лесхозная), Карла Маркса (улицы Озерная, Бугу-Эне, Горького), жилмассив «24 га».
2
Иссык-Кульская область
- 9.00-17.00 — Каракол (улицы Гагарина, Дербишева, Парковая, Айтматова, Коенкозова, Жамансариева, Соцфонд, отдел соцразвития, переулок Шопокова, улицы Алыбакова, Октябрьская, Ленина, Гагарина, Орозова, Королькова, Жусаева, Тыныстанова, Кыштобаева, Токтогула, Масалиева, Туркестанская, гостиница, улицы Абдрахманова, Пролетарская, Салиевой, Орозбекова, Крутикова, Ленина, Эшенова, Ахунбаева, Чичерина, Нарынская, Карасаева, Гоголя, Мирная, Толстого, Долосбая, Кравцова, Масалиева, Луначарского, Ийгилик, Третьякеевича, РЭО, воинская часть, улица Турусбекова, дома ГИК, улицы Дасифу, Репина, Омураалы, Султанова), заставы «Кара-Сай», «Караколка», «Ак-Шыйрак», села Ак-Шыйрак, Фабрика, Тамга, Тилекмат, Светлая Поляна, Ынтымак, Тюп, Чон-Тогузбай, Талды-Суу, Боконбаево, Кол-Тор, Тон, Калкагар, «Ала-Тоо Резорт», села Сары-Ой, Чон-Сары-Ой, Бает, Кок-Добо.
3
Нарынская область
- 10.00-17.00 — село Жан-Булак;
- 15.00-19.00 — село Казарман.
4
Таласская область
- 9.00-17.00 — села Кенеш, Сасык-Булак, Чон-Токой;
- 9.00-16.00 — села Талас, Семетей.
5
Чуйская область
Жайылский РЭС
- 9.00-12.00 — Кара-Балта (улицы Маркса, дома 23, 25, 27, 29, 31, 33, Бейшеналиевой, дома 13, 15, 17, Ленина, дом 24);
- 13.00-15.30 — Кара-Балта (улицы Калинина, дома 22, 24, 26, Свердлова);
- 9.00-13.00 — села Жекен (улица Мира), Орто-Суу (кошара);
- 13.00-16.00 — села Ийри-Суу (улица Восточная), Орто-Суу (улица Сенирбаева).
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — Кемин (улица Берикбаева), села Калмак-Ашуу (улица Боруева), Ильич (улица Кошоева).
Кантский РЭС
- 9.30-17.00 — села Новопокровка (улица Ленина), Котовское (улицы Школьная, Клубничная, Котовского).
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Садовое (улица Украинская), Ак-Суу (улицы Карпова, Маркса, Космическая, Железнодорожная, Крупской, Пионерская, Базарная, Шолохова, Набережная, Баетова, Киевская, Кирова, Нижняя Ленинская, Ломоносова, Вокзальная, Ленинградская, Панфилова, 50 лет Октября, Гвардейская), Беловодское («Адис Арко», городок МЧС, улицы Кирова, Восточная, Звездная, Урожайная), Садовое (улицы Степная, Дзержинского, Кузнечная, Советская, МТС);
- 10.00-11.00 — села Садовое (улицы Степная, Дзержинского, Кузнечная, Советская, МТС), Беловодское (улицы Кирова, Восточная, Звездная, Урожайная, Комсомольская, Садовая, переулок Комсомольский, улицы Октябрьская, Красноармейская, Королева, Московская, городок АДСК).
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — село Первомайское (улицы Труда, Озерная, Трансформаторная, Советская, Луговая), город Каинда (улицы Заводская, Казаченко, Ломоносова, Кислых), село Курпульдок (улица Байбакира).
Сокулукский РЭС
- 9.30-17.00 — село Джанги-Джер (улицы Чингиза Айтматова, Фрунзе, Зеленая, Мин-Бай, жилмассив «Ынтымак»), поселок Зеленый (улицы Промышленная, Центральная, Полевая);
- 9.30-16.00 — совхоз «Фрунзе» (улицы Садовая, Заречная, Западная, Южная, Институтская, Новая, Северная, Набережная, Центральная, Юбилейная, Средняя, Береговая, Фрунзенская, Ново-Садовая, Животноводство, Лесная, Строительная, Восточная, Проектируемая, Мамыралиева, Озерная, Разная, Профессора Ли, тупик Центральный, детский сад «Солнышко», школа № 1), село Комсомольское (улицы Набережная, Юбилейная, Проектируемая, Южная, Строительная, Опытная, Озерная, Садовая);
- 12.00-17.00 — село Кызыл-Туу (улицы Абакира, Билалы, Заречная, Проектируемая, Свечникова, Султаналы-Ата, Ниязалиева, Якупбаева);
- 9.00-13.00 — села Кызыл-Туу (улицы Абакира, Билалы, Проектируемая, Заречная), Маловодное (улицы Красноармейская, Ленина, переулок Южный);
- 13.00-17.00 — село Маловодное (улица Новая, переулок Южный, улицы Ленина, Украинская, Красноармейская, переулок Школьный);
- 9.00-17.00 — село Асылбаш (улицы Мира, Доолот, Ленина, Новая, Сурабалды).
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — села Жаны-Чек, Жаны-Турмуш, Сайлык, город Токмок (улицы Токтогула, Комсомольская).
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Дружба (улицы Ленина, Зеленая), Жетиген (улицы Конурбай, Жетиген);
- 9.00-18.00 — село Нурманбет.