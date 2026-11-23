24 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:30, 23 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА
В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1
Бишкек
- 9.30-12.00 — 7-й микрорайон, дома 9, 10, 11, 12;
- 9.30-15.00 — микрорайон «Восток-5», дома 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 25;
- 10.00-13.00 — отрезки улиц Сеченова, Перекопская, Боталиева, Тыныстанова;
- 11.00-14.00 — 7-й микрорайон, дом 12/1;
- 13.00-17.00 — отрезки улиц Мусы Джалиля, Ялтинская, Западная, проспекта Жибек Жолу, улицы Курманжан Датки;
- 14.00-16.30 — отрезки улиц Чернышевского, Гвардейский, Элебаева;
- 9.00-12.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Камбар-Ата, Ак-Тан);
- 9.00-13.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Куюкова, Береке);
- 9.00-17.00 — микрорайон «Джал-23», дом 70, отрезки улиц Зеленой, Пушкина, Кулиева, Рыскулова, Фрунзе, Абдумомунова, Ала-Арчинской, проспекта Жибек Жолу;
- 12.00-17.00 — отрезки улиц Льва Толстого, Ломоносова.
2
Нарынская область
- 9.30-17.00 — город Нарын (улицы Орозбак уулу, Чаначова);
- 9.00-17.00 — села Чолпон, Шамшы.
3
Иссык-Кульская область
- 9.00-17.00 — села Светлая Поляна, Барскоон, Кытай, Михайловка, Талды-Суу, Тон, Жанек-Булак, Кара-Коо, Кол-Тор, Кара-Жал.
4
Чуйская область
Жайылский РЭС
- 9.00-12.00 — город Кара-Балта (улицы Свердлова, Кожомбердиева, Целинная, Кирова, Рабочая);
- 13.00-16.30 — город Кара-Балта (улицы Федорова, Фурманова, Космодемьянской);
- 9.00-13.00 — село Орто-Суу (улица Октябрьская);
- 13.00-17.00 — село Полтавка (улица Коминтерна, айыл окмоту, клуб);
- 9.00-17.00 — села Калдык (улица Западная), Суусамыр (улица Байтурсунова).
Кантский РЭС
- 12.00-17.00 — села Жерказар, Дружба;
- 9.00-18.00 — город Кант (улицы Ленина, Куренкеева, Маяковского, Гастелло);
- 10.00-18.00 — село Уч-Эмчек (улица Бектур уулу Суйюркула).
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Александровка (улицы Мамайская МТФ, Луговая, Сокулукская, Молодежная, Ванахума, Восточная, Лалаза, Центральная), Беловодское (улица Фрунзе, школа № 3), Предтеченка (школа, айыл окмоту), Беш-Терек (улицы Центральная, Молодежная).
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Киров (школа), Курпульдок (школа).
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — село Маловодное (улицы Красноармейская, Ленина, переулок Южный), город Шопоков (улицы Восточного, Победа);
- 14.00-17.00 — село Маловодное (улицы Новая, Ленина, переулок Южный);
- 11.00-14.00 — село Маловодное (улицы Украинская, Красноармейская, переулок Школьный);
- 10.00-16.00 — город Шопоков (улицы Новостройка, Ново-Октябрьская, Заводская, Геофизическая, Октябрьская, Геологическая, Топографическая, Садовая, Ала-Арчинская, Первомайская, Полевая, Железнодорожная, Линейная, Кирпичная, Проектируемая, переулок Железнодорожный, жилмассив «Ынтымак», детские сады «Ак-Тилек», «Наристе»), села Романовка (улицы Гагарина, Кайрат Тойбаева, Карла-Маркса, Фрунзе, Набережная, Комсомольская, Полевая, Садовая, Заводская, Юбилейная, Московская, Пионерская, Советская, переулок Пионерской, тупик Садовой), Сокулук (улицы Полевая, Правды, Торговая);
- 9.00-15.00 — село Нижнечуйское (улицы МТФ, Гагарина, Соцгородок, Барак-Интернат, Аэродромная, Коммунистический, Саратовская, Фрунзе, Школьная, Партсъезда, Первомайская, Зеленая, Западная, переулок Зеленый, улицы Чуйская, Трудовая, Восточная, Октябрьская, школа № 1, детский сад, айыил окмоту), поселок Мирный (улицы Ленина, Спортивная, 40 лет Октября, Трудовая, Гагарина, Интернациональная), село Степное (улицы Северная, Южная, Новая), хутор Толтак (улицы Центральная, Абая), село Нижне-Восточное (улицы Школьная, Дружбы, Тимирязева, Дагестанская, Центральная, школа № 2) поселок Восточный (школа имени Шерматова);
- 12.00-17.00 — село Селекционное (улицы Достук, Арашан, Жаштык, Береке, Кум-Арык, Проектируемая, Сары-Озон, Кипкалова, 1-я Селекция, Парковая, Вишневая, Степная, Ак-Буура, Иссык-Куль, Кун-Туу, Селекционная, Плодоовощная, Чам-Гаран, Таш-Рабат, Чатыр-Кол, Ак-Эмир, Манас, Фрунзе, Эгиналиева, Ала-Арчинская, переулок Ала-Арчинский).
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — село Арал, город Токмок (улицы Пионерская, Казахстанская);
- 13.00-17.0 — город Токмок (улицы Верхняя Луговая, Росковая, Ленина).
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — село Жетиген (улицы Жетиген, Конурбая);
- 9.00-18.00 — село Дружба (улицы Ленина, Гоголя).