В 17.31 произошел обрыв высоковольтной линии электропередачи 110 киловольт «ТЭЦБ — Парковая-2». Об этом сообщили в ОАО «НЭСК».

Специалисты уже работают на месте. В НЭСК пообещали восстановить электроснабжение в ближайшее время. Причины обрыва пока не известны.

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Напомним, вечером многие бишкекчане начали жаловаться на перебои с электричеством. В частности, жители Октябрьского района сообщили, что света нет на улицах Ахунбаева, Шукурова, Джантошева и в прилегающих переулках, а также в микрорайоне «Тунгуч». Некоторые также пожаловались, что не могут дозвониться в НЭСК.