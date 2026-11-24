25 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:30, 24 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА
В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1
Бишкек
- 9.30-13.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Кемин, Кара-Жыгач, дома 46/1, 427, Кадыр-Аке, дом 21, Кожояр, дома 29а, 35);
- 9.30-17.30 — улицы Буденного, дома 102, 104, 105, 107а, 111, 115, Салиевой, дома 128, 152, 154, 158, Малдыбаева, 9-й микрорайон, 10-й микрорайон, дома 1а, 34б, 36/1, 36/2; № 12/1;
- 13.00-17.30 — улица Менделеева, дома 18/4, 58, 84, 100, 103;
- 9.00-17.00 — микрорайон «Джал-23», дом 77, отрезки улиц Исанова, Пушкина, проспект Чингиза Айтматова (территория старого аэропорта), село Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Тихая, переулок Советский);
- 15.00-16.00 — отрезки улицы Боконбаева, проспекта Чингиза Айтматова;
- 9.00-12.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Профессора Зимы, Чуй-19, 20, 21, 22, 23);
- 9.00-13.00 — жилмассив «Балбан-Таймаш» (улицы Балбан-Таймаш 4-6), села Джал (улица Проектируемая), Сарбан (улица 40 лет Киргизии, садовое товарищество «Сельхозтехника»), Башкара-Суу (улица Пехотка), Виноградное (улицы 6-й распред, Участок), Привольное (улицы Привольная, Проектируемая);
- 11.00-17.00 — жилмассив «Ак-Бата» (улица Ак-Бата-1);
- 12.00-17.30 — улицы Талды-Суйская, Патриса Лумумбы, дома 165, 165а;
- 13.00-17.00 — жилмассив «Эне-Сай» (улицы Эне-Сай-15, Култегин, детский сад № 14), села Полевое (улицы Садовая, Прудная, Полевая, Центральная, Парковая, Озерная), Аламедин (улица Полевая), Восток (улицы Ленина, Степная);
- 9.00-14.00 — село Лебединовка, жилмассив «Кырман» (улицы 20 га, 50 га).
2
Чуйская область
Жайылский РЭС
- 9.00-12.00 — город Кара-Балта (улица Гоголя);
- 13.00-16.30 — город Кара-Балта (улица Чайкиной);
- 13.00-15.00 — село Алексеевка (улицы Гречко, Космонавтов, Калининская, Школьная, Чапаева, Мира, Жукова, Калинина, Первомайская, Луговая, Центральная, Ватутина, Лермонтова, Новостройка, Фрунзе), город Кара-Балта (улицы Пограничная, Агрономическая, Рабочая, Панфилова, Фурманова, Первомайская, Громовой, Фрунзенская, Комсомольская, Ананьево, Учительская, Молодежная, Студенческая, Калининская, Красноармейская, Первомайский переулок, Суворова, Лермонтова, Ярославского, Коммунальная, Шевченко, Матросова, Морозова, Карла Маркса, Пограничная, Токтогула, Новороссийская, Шопокова, Топографическая, Тоголока Молдо, Энгельса, Тельмана, Спортивная, Кирова, Бородачева, Целинная, Заводская, Боконбаева, Чехова, Фурманова);
- 9.00-13.00 — село Полтавка (улица Центральная, больница);
- 13.00-17.00 — село Орто-Суу (улица Токтогула);
- 9.00-17.00 — села Полтавка (улица Мелиораторов), Суусамыр (улица Первое Мая).
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Алмалуу (улица Манаса), Кызыл-Байрак (улица Жукеева), Ильич (улица Кошоева).
Кантский РЭС
- 10.00-13.00 — село Горная Серафимовка (улица Эргалы Аманкулова);
- 13.00-17.00 — село Горная Серафимовка (улица Московская);
- 9.00-17.00 — село Чон-Далы (улица Марса).
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Александровка (улица Комсомольская от Колхозной до Буденного, верхняя зона, улица Советская), Петровка (улица Фрунзе, детский сад);
- 9.00-13.00 — село Кепер-Арык (улица Школьная);
- 13.00-17.00 — село Бала-Айылчы (улица Гагарина).
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Первомайское (улицы Центральная, Административная), Курпульдок (улица Байбакира), Панфиловка (улицы Подгорная, Мелиоратора).
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — село Асылбаш (улицы Мира, Бира, Доолот, Сурабалды, Новая, Жайчи, детский сад «Бобок-Нуру»);
- 9.30-17.00 — села Джаны-Пахта (улицы Полевая, Молодежная, Атбашинская, переулок Атбашинский, улица Западная, переулок Западный, улицы Чолпонкулова, Северная, Мичурина, Спортивная, Полевой Стан, Столбовая, Ключевая, Садовая, переулок Садовый), Майское (улицы Найденова, Первомайская, Проектируемая), поселок Мирный (улицы Мира, Победы, Киргизская, Октябрьская, Ленина, школа);
- 9.00-14.00 — село Новопавловка (жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы Проектируемая, Гоголя, Чон-Арык, Манаса, Терек-Суу, Алтын-Казык, Жетиген, МТФ-2, Аби-Ордо, Акиш уулу Темирбека, Крупской, Кожомкула, Фрунзе, Гагарина, Кирова, Учительская, Переулок-1, Линия-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13);
- 12.00-17.00 — село Новопавловка (улицы Советская, Баетова, Фрунзе, Учительская, Гоголя, Ала-Арчинская, Комсомольская, Кирова);
- 9.00-13.00 — село Студенческое (улицы Проектируемая, Беговая, Намазалы ажы, Юбилейная);
- 11.00-15.00 — село Студенческое (улицы Артезианская, Ново-Садовая, Юбилейная);
- 13.00-17.00 — село Студенческое (улицы Проектируемая, Беговая, Намазалы ажы, Юбилейная, Комсомольская).
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — село Онбир-Жылга, город Токмок (улицы Родниковая, Ленина).
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — село Дружба (улицы Ленина, Речная);
- 9.00-18.00 — село Ак-Сай (улица Ала-Тоо).
3
Иссык-Кульская область
- 9.00-17.00 — села Тосор, Кызыл-Суу, Липенка, Ой-Тал, Корумду, Михаловка, Тюп, Каджи-Сай, Коргонду-Булак, Бар-Булак, Шор-Булак, Кызыл-Туу, Конур-Өлөң, Энилчек, Чолпон, Ак-Суу;
- 9.00-12.00 — села Бостери, Чок-Тал.
4
Нарынская область
- 10.00-17.00 — село Куланак.