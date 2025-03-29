Кыргызстан: кадровые перестановки за 23-28 марта

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

министра труда, социального обеспечения и миграции КР. Ализа Солтонбекова стала первым заместителем

Она пришла вместо Мухтарбека Баймурзаева, который на прошлой неделе назначен первым заместителем министра образования и науки.

Ализа Солтонбекова родилась 5 апреля 1978 года. Окончила Бишкекский финансово-экономический техникум по специальности «финансы предприятий», Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына по специальности «финансы и кредит», Академию управления при президенте КР по направлению «менеджмент», Дипломатическую академию МИД КР по специальности «международные отношения».

В 2017-2018-х была заместителем полномочного представителя правительства в Чуйской области по социальным вопросам.

2018-2020 — заместитель министра труда и социального развития КР;

2021 — министр труда, социального обеспечения и миграции КР;

2022 — первый заместитель министра здравоохранения и социального развития.

С лета 2022 года работала директором Республиканского учреждения протезно-ортопедических изделий.

Досрочно прекращены полномочия депутата Жогорку Кенеша Султанбая Айжигитова.

За отмену регистрации избранного депутата ЖК 11 членов Центризбиркома проголосовали за, 1 — против.

Ранее председатель ЦИК Тынчтык Шайназаров отметил, что в ведомство из Госкомитета нацбезопасности поступило письмо относительно нардепа.

В своем докладе начальник управления ГКНБ Жениш Сейитов подчеркнул, что Султанбай Айжигитов скрыл факт привлечения его к уголовной ответственности и наличие судимости при подаче заявления в Центризбирком в качестве кандидата в депутаты ЖК.

Султанбай Айжигитов, комментируя уголовное дело, возбужденное против него, заявил, что у него нет судимости и это в свое время специально организована провокация.

Алмазбек Сокеев освобожден от должности заместителя министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Он также уже не директор службы водных ресурсов.

Напомним, 21 февраля на заседании коллегии администрации президента глава кабмина Адылбек Касымалиев рекомендовал своему заместителю — министру водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыту Торобаеву уволить заместителя Алмазбека Сокеева за то, что он выехал в зарубежную командировку без согласования.

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Позже в пресс-службе министерства 24.kg пояснили, что Адылбек Касымалиев не поручил уволить Алмазбека Сокеева, а рекомендовал. Поэтому и потому, что он состоит в кыргызско-таджикской комиссии по делимитации и демаркации государственной границы, чиновник по-прежнему остается на своей должности.

В пресс-службе добавили, что Алмазбек Сокеев также остался по настоянию депутатов Жогорку Кенеша. Напомним, на заседании парламента ряд нардепов выступил против освобождения Алмазбека Сокеева от занимаемой должности, отметив, что он профессионал в своем деле.

Директором Государственного агентства по управлению государственным имуществом назначен Тимур Малбашев.

Алмазбек Примов освобожден от должности директора ведомства. Основанием для принятия решения послужило его личное заявление. Он проработал больше года.

Ранее Тимур Малбашев занимал должность начальника управления по работе с акционерными обществами ведомства.

Улан Жолдубаев назначен заместителем председателя Государственной службы исполнения наказаний.

Майор внутренней службы Улан Жолдубаев 29 января этого года назначен заместителем председателя Службы исполнения наказаний.

СИН вновь преобразована в ГСИН указом президента от 4 февраля 2025-го. После Улан Жолдубаев исполнял обязанности заместителя председателя председателя Государственной службы исполнения наказаний.

Теперь его утвердили в должности без приставки и. о.

Улан Жолдубаев родился 25 сентября 1987 года в селе Ак-Муз Ат-Башинского района Нарынской области. В 2009-м окончил факультет следственной криминалистики Кыргызской государственной юридической академии.

До последнего назначения занимал должность заместителя начальника главного оперативно-режимного управления СИН.

В Бишкекском городском кенеше принесли присягу два новых депутата.

Сыргак Майрамбек уулу стал депутатом БГК от партии «Эмгек». Он пришел на место Амантура Мусагул уулу. Последний написал заявление об освобождении от должности депутата по собственному желанию.

Алмазбек Улугбеков от партии «Жаны куч» пришел на место Чынгыза Жумалиева, который также покинул должность по собственному желанию.

Директором МП «Бишкекводоканал» назначен Чынгыз Жумалиев.

Ранее эту должность занимал Кадырбек Оторов.

Чынгыз Жумалиев уже был главой Бишкекводоканала — с января по сентябрь 2024 года, в ноябре стал депутатом БГК от партии «Жаны куч — Новая сила».

Чынгыз Жумалиев родился 22 апреля 1989-го. Был депутатом 27-го и 29-го созывов Бишкекского городского кенеша, в последний раз избирался по списку партии «Жаны куч — Новая сила».

Окончил Кыргызский государственный национальный университет имени Жусупа Баласагына по специальности «Юриспруденция», Кыргызский экономический университет имени Мусы Рыскулбекова по направлению «Экономика», Дипломатическую академию по направлению «Международные отношения».

Кубанычбек Боконтаев назначен послом Кыргызстана в Армении.

Он назначен по совместительству с резиденцией в Москве.

Кубанычбек Боконтаев назначен послом Кыргызстана в России в августе 2024 года.

Ранее он занимал пост главы Национального банка, а также работал редактором газеты «Экономика. Банки. Бизнес».

Тимур Шамбетов назначен заместителем директора Государственного агентства по государственной службе и местному самоуправлению.

В 2021-2023 годах был заместителем руководителя отдела управления человеческими ресурсами администрации президента — руководителем сектора государственной и муниципальной службы.

С 2023 года являлся экспертом отдела государственной и муниципальной службы администрации президента.

Калнур Ормушев назначен директором учреждения «Фонд развития навыков».

Фонд развития навыков при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции создан для обучения кыргызстанцев на бесплатных краткосрочных курсах по рабочим профессиям.

Акыл Токтобаев стал директором ГП «Кыргызгеология».

Элеман Муратов освобожден от должности директора государственного предприятия.

Акыл Токтобаев ранее занимал должность заместителя председателя правления ОАО «Кыргызалтын».

Талантбек Эдилов назначен акимом Базар-Коргонского района.

Ранее должность акима Базар-Коргонского района занимал Мирлан Карагулов.

Коллегия администрации президента 21 февраля приняла решение направить предложения президенту Садыру Жапарову об освобождении акимов семи районов, в их числе был Мирлан Карагулов.

Талантбек Эдилов был первым заместителем полпреда президента в Таласской области.

Нурмухамед Мамбеталиев назначен мэром города Базар-Коргон.

Нурмухамед Мамбеталиев руководил департаментом при мэрии города Базар-Коргона.

О кадровых перестановках с 17 по 21 марта читайте здесь.