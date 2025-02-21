Загранкомандировки без разрешения. Чиновники каких ведомств в них съездили

Начальник управления контроля исполнения решений президента и кабмина Азамат Осмонов на заседании коллегии представил анализ международных рабочих поездок госчиновников.

По его словам, министр образования и науки Догдургуль Кендирбаева в прошлом году совершила десять командировок. Некоторые из них оказались чрезмерно длительными и неэффективными. В частности, восьмидневная поездка в Австрию признана неоправданно долгой. Также Кендирбаева посещала Великобританию с 18 по 24 мая 2024-го с целью привлечения $400 тысяч на учебные пособия и дополнительное финансирование министерства. Однако, как отметил Азамат Осмонов, поставленные задачи не выполнены.

Он также сообщил, что ряд чиновников совершил зарубежные командировки без разрешения.

Замминистра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Алмаз Сокеев, будучи директором службы водных ресурсов, выезжал в Казахстан без согласования.

Замминистра природных ресурсов, экологии и технического надзора Асель Раимкулова отправилась в командировку в Стамбул без соответствующего разрешения и до сих пор не предоставила отчет. Кроме того, 2 мая прошлого года она находилась в Канаде на экологическом мероприятии также без согласования.

Замминистра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Самат Насирдинов провел в Японии 81 день в рамках программы Агентства международного сотрудничества JICA, при этом на 21 день превысив положенный срок.

А заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Бакыт Дарманкул уулу отправился в зарубежную командировку, несмотря на отказ по его заявке.

Напомним, что сегодня в «Ынтымак Ордо» проходит заседание коллегии администрации президента, где рассматриваются вопросы исполнения решений главы государства и кабмина, эффективность зарубежных визитов госслужащих, актуальные вопросы в образовании и освоение бюджетных средств органами власти.