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Власть

Алмаз Сокеев сохранил должность заместителя министра водных ресурсов

Алмаз Сокеев сохранил должность заместителя министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее, 21 февраля 2025 года на заседании коллеги администрации президента председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев рекомендовал своему заместителю — министру водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыту Торобаеву уволить заместителя Алмаза Сокеева за то, что он выехал в зарубежную командировку без согласования.

В пресс-службе министерства 24.kg пояснили, что Адылбек Касымалиев не поручил уволить Алмаза Сокеева, а рекомендовал. Поэтому и потому, что он состоит в кыргызско-таджикской комиссии по делимитации и демаркации государственной границы, чиновник по-прежнему остается на своей должности.

В пресс-службе добавили, что Алмаз Сокеев также остался по настоянию депутатов Жогорку Кенеша. Напомним, на заседании парламента ряд нардепов выступил против освобождения Алмаза Сокеева от занимаемой должности, отметив, что он профессионал в своем деле.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322260/
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