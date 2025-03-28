В Госагентстве по управлению госимуществом сменился директор

Президент Садыр Жапаров подписал ряд распоряжений, касающихся руководства Государственного агентства по управлению государственным имуществом при кабинете министров КР.

Согласно подписанному документу, Алмазбек Примов освобожден от должности директора ведомства. Основанием для принятия решения послужило его личное заявление.

Вместе с тем другим распоряжением главы государства на должность директора Государственного агентства по управлению государственным имуществом назначен Тимур Малбашев.

Ранее он занимал должность начальника управления по работе с акционерными обществами ведомства.