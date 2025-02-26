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Власть

В ЖК просят восстановить в должности замглавы Минсельхоза Алмаза Сокеева

На заседании Жогорку Кенеша депутат Балбак Тулобаев выразил недовольство освобождением от должности заместителя министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Алмаза Сокеева.

«Я, конечно, не могу вмешиваться в дела кабмина, но после прихода на эту должность Сокеева решился ряд больших проблем. Я удивляюсь кабмину, они не убирают людей, которых просят уволить, и увольняют тех, кого не стоило», — сказал депутат.

Спикер Нурланбек Тургунбек уулу присоединился к словам коллеги и отметил, что Алмаз Сокеев отлично разбирается в водных ресурсах.

«Обращаюсь к кабмину с просьбой делать анализ, прежде чем увольнять сотрудников. Людей без недостатков не бывает, и если промахи в работе хороших специалистов не такие уж и большие, то не стоит из-за этого принимать кардинальные решения», — сказал он.

Депутат Камила Талиева поддержала коллег и попросила кабмин восстановить в должности Алмаза Сокеева.

«Он знал каждый бассейн суточного и декадного регулирования. При этом кабмин назначает на должности министров не подходящих людей. Например министр цифровизации работал в сфере финансов, а министр культуры никогда не занимался искусством. Но парламент дает согласие на их назначение, потому что другого выхода нет», — отметила она.

Напомним, 21 февраля глава кабмина Адылбек Касымалиев провел коллегию администрации президента, на которой поручить освободить от занимаемых должностей ряд государственных и муниципальных служащих. На коллегии сообщили, что замглавы Минсельхоза Алмаз Сокеев выезжал в командировку в соседний Казахстан без согласования с администрацией президента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321125/
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