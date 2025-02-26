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Власть

Чистка в кабмине. В ЖК просят вернуть уволенных замов двух министров

На заседании Жогорку Кенеша ряд депутатов высказали свои недовольства по поводу увольнения заместителя министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Алмаза Сокеева.

Депутат Надира Нарматова сделала обращение президенту Садыру Жапарову с просьбой вернуть Алмаза Сокеева на прежнюю должность. По словам нардепа, он отличный специалист и работает лучше многих министров.

Также она попросила представителя кабмина в парламенте Алмасбека Абытова донести до президента ее просьбу вернуть Расула Авазбек уулу на должность заместителя министра образования.

«Он универсальный заместитель, который работал по всем направлениям министерства. Это два хороших кадра, которых мы должны удержать», — сказала Нарматова.

Напомним, 21 февраля глава кабмина Адылбек Касымалиев провел коллегию администрации президента, на которой поручил освободить от занимаемых должностей ряд государственных и муниципальных служащих. На коллегии сообщили, что замглавы Минсельхоза Алмаз Сокеев выезжал в командировку в Казахстан без согласования с администрацией президента, Расула Авазбек уулу за некачественную работу Министерства образования. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/321149/
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