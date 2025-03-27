Чынгыз Жумалиев вновь стал директором «Бишкекводоканала»

В мэрии столицы произошли кадровые перестановки. Об этом сообщает ее пресс-служба.

Отмечается, что директором муниципального предприятия «Бишкекводоканал» назначен Чынгыз Жумалиев. Соответствующее распоряжение подписал градоначальник Айбек Джунушалиев.

Ранее эту должность занимал Кадырбек Оторов.

Чынгыз Жумалиев уже был главой «Бишкекводоканала» — с января по сентябрь 2024 года, в ноябре стал депутатом БГК от партии «Жаңы күч — Новая сила». Сегодня, 27 марта, ЦИК досрочно прекратила его полномочия. Мандат передан следующему по списку Алмазбеку Улугбекову.

Чынгыз Жумалиев родился 22 апреля 1989-го. Был депутатом 27-го и 29-го созывов Бишкекского городского кенеша, в последний раз избирался по списку партии «Жаңы күч — Новая сила».

В 2011 году окончил Кыргызский государственный национальный университет имени Жусупа Баласагына по специальности «Юриспруденция». В 2016-м окончил Кыргызский экономический университет имени Мусы Рыскулбекова по направлению «Экономика». В прошлом году окончил Дипломатическую академию по направлению «Международные отношения».