Посол посетил аэропорты Москвы, где были граждане КР, которых не пустили в РФ

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Российской Федерации Кубанычбек Боконтаев посетил международные аэропорты Москвы Шереметьево и Домодедово для осмотра помещений, предназначенных для пребывания граждан на период дополнительных проверочных процедур, а также содержания лиц, ожидающих отправку на родину в связи с запретом на въезд на территорию РФ. Об этом сообщает МИД.

Уточняется, что в Домодедово во время посещения дипломата дополнительные проверочные мероприятия проводились в отношении пяти граждан КР, а двое кыргызстанцев ожидали обратный рейс для вылета в Бишкек в связи с отказом во въезде на территорию России.

Кубанычбек Боконтаев побеседовал с соотечественниками и напомнил о действующем усилении мер безопасности при пересечении государственной границы РФ.

В Шереметьево на момент посещения отсутствовали граждане КР, в отношении которых проводились дополнительные проверочные мероприятия.

Посол обратился к руководству аэропортов, а также к представителям компетентных органов России с просьбой о необходимости учитывать членство Кыргызской Республики в Евразийском экономическом союзе в ходе дополнительных проверочных мероприятий и принимать решения о пропуске или отказе в пропуске через государственную границу ее граждан.