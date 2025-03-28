ГКНБ просит ЦИК лишить депутатского мандата Султанбая Айжигитова

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов рассматривает обращение ГКНБ относительно лишения мандата депутата Жогорку Кенеша Султанбая Айжигитова. Об этом стало известно на заседании ЦИК.

Председатель Центризбиркома Тынчтык Шайназаров отметил, что вчера в ведомство из Госкомитета нацбезопасности поступило письмо относительно нардепа.

В своем докладе начальник управления ГКНБ Жениш Сейитов подчеркнул, что спецслужбы получили сведения о нарушении требований конституционного Закона «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша» при регистрации Султанбая Айжигитова в качестве кандидата в депутаты парламента.

«Мы установили, что 9 октября 2017 года отдел внутренних дел Сокулукского района возбудил уголовное дело по факту хулиганства, сопряженного с насилием и издевательством над малолетним и находящимся в беспомощном состоянии. 4 апреля 2018-го Султанбаю Айжигитову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 204 «Хулиганство» УК КР, к нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде», — сказал он.

Фото из эфира ЦИК. Начальник управления ГКНБ Жениш Сейитов

Далее, по словам Жениша Сейитова, 13 апреля 2018 года расследование уголовного дела окончено и направлено в Сокулукский районный суд. 14 февраля 2020-го приговором суда Султанбай Айжигитов признан виновным, но в связи с истечением срока давности преступления освобожден от наказания. 10 июня 2021 года Чуйский областной суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции.

Начальник управления ГКНБ заметил, что, согласно пункту 2 части 1 статьи 61 Закона «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша», для регистрации списка кандидатов по единому избирательному округу уполномоченные представители политических партий в установленные сроки представляют в ЦИК наряду с другими документами сведения о судимости.

«Однако 7 октября 2021-го Султанбай Айжигитов при заполнении специальной формы в графе «Судимость» собственноручно написал «нет», тем самым умышленно скрыв наличие ранее имеющейся судимости», — сказал он.

Жениш Сейитов добавил, что, согласно статье 46 вышеуказанного закона, регистрация избранного кандидата отменяется Центризбиркомом в случаях подтверждения фактов сокрытия претендентом наличия у него судимости.

С учетом изложенного он попросил рассмотреть вопрос лишения депутатского мандата Султанбая Айжигитова.

Напомним, 19 марта, выступая в Жогорку Кенеше, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сказал: «Не удивляйтесь, если ЦИК лишит депутатского мандата Султанбая Айжигитова».

Председатель спецслужб отметил, что собрал информацию о народном избраннике. По его данным, в 2017 году Султанбай Айжигитов избил мальчика и был привлечен к уголовной ответственности, но скрыл этот факт при подаче заявления в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов в качестве кандидата в депутаты ЖК, что является нарушением конституционного закона.

Султанбай Айжигитов, комментируя уголовное дело, возбужденное против него, заявил, что у него нет судимости и это в свое время специально организована провокация. В деле нет ни видеозаписей, ни заключения судебно-медицинской экспертизы.

«Следователи сами не смогли меня ни в чем обвинить и тянули дело, утверждая, что я скрываюсь от следствия, и объявляли в розыск, хотя у них не было никаких доказательств. Я специально довел это дело до конца. Но в суде в связи с истечением срока давности дело прекратили, то есть у меня нет никакой судимости», — сказал нардеп.