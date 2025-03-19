У меня нет судимости. Султанбай Айжигитов о деле, возбужденном против него

На заседании Жогорку Кенеша депутат Султанбай Айжигитов рассказал об уголовном деле, возбужденном в отношении него, и о том, почему его закрыли.

Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что в 2017 году Султанбай Айжигитов избил мальчика и был привлечен к уголовной ответственности, но скрыл этот факт при подаче заявления в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов в качестве кандидата в депутаты ЖК, что является нарушением конституционного закона.

«Поэтому не удивляйтесь, если ЦИК лишит депутатского мандата Султанбая Айжигитова», — сказал глава спецслужб.

Депутат ответил, что это была специально организованная провокация. В деле нет ни видеозаписей, ни заключения судебно-медицинской экспертизы. По его словам, его сын, который на тот момент учился в школе, подвергся преследованиям после того, как мать сказала, что создание родительских комитетов и поборы незаконны.

«Учителя на уроках говорили, что сын Айжигитова учится за счет других учеников. Они сделали из него изгоя. Несколько мальчиков вымогали у сына деньги, занимались рэкетом. Из-за этого мой ребенок год лечился. Кто за это ответит?» — возмутился Султанбай Айжигитов.

Он отметил, что за поборами в школах стояла мафия и обращался по этому поводу к президенту.

«Следователи сами не смогли меня ни в чем обвинить и тянули дело, утверждая, что я скрываюсь от следствия и объявляли в розыск. Хотя них не было никаких доказательств. Я специально довел это дело до конца. Но в суде в связи с истечением срока давности дело прекратили. То есть у меня нет никакой судимости», — сказал депутат.