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Власть

У меня нет судимости. Султанбай Айжигитов о деле, возбужденном против него

На заседании Жогорку Кенеша депутат Султанбай Айжигитов рассказал об уголовном деле, возбужденном в отношении него, и о том, почему его закрыли.

Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что в 2017 году Султанбай Айжигитов избил мальчика и был привлечен к уголовной ответственности, но скрыл этот факт при подаче заявления в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов в качестве кандидата в депутаты ЖК, что является нарушением конституционного закона.

«Поэтому не удивляйтесь, если ЦИК лишит депутатского мандата Султанбая Айжигитова», — сказал глава спецслужб.

Депутат ответил, что это была специально организованная провокация. В деле нет ни видеозаписей, ни заключения судебно-медицинской экспертизы. По его словам, его сын, который на тот момент учился в школе, подвергся преследованиям после того, как мать сказала, что создание родительских комитетов и поборы незаконны.

«Учителя на уроках говорили, что сын Айжигитова учится за счет других учеников. Они сделали из него изгоя. Несколько мальчиков вымогали у сына деньги, занимались рэкетом. Из-за этого мой ребенок год лечился. Кто за это ответит?» — возмутился Султанбай Айжигитов.

Он отметил, что за поборами в школах стояла мафия и обращался по этому поводу к президенту.

«Следователи сами не смогли меня ни в чем обвинить и тянули дело, утверждая, что я скрываюсь от следствия и объявляли в розыск. Хотя них не было никаких доказательств. Я специально довел это дело до конца. Но в суде в связи с истечением срока давности дело прекратили. То есть у меня нет никакой судимости», — сказал депутат.

Напомним, 5 марта, Султанбай Айжигитов на заседании парламента высказал мнение о том, что Кыргызстану нужно вернуть село Достук, не делить с соседями водозабор «Головной» 50 на 50 и не отдавать земли вокруг анклава Ворух. После этого его исключили из парламентской фракции «Ыйман нуру».

13 марта в рамках государственного визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Кыргызстан стороны подписали соглашение о границе между двумя государствами. Теперь документы должны ратифицировать парламенты двух стран, после чего их вновь подпишут главы государств и начнется процесс демаркации границы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323320/
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