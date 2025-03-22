Кыргызстан: кадровые перестановки за 17-21 марта

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

В Министерстве образования и науки новые заместители главы.

Мухтарбек Баймурзаев стал первым заместителем министра образования и науки.

Бекжан Супаналиев освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

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Мухтарбек Баймурзаев ранее занимал пост первого заместителя министра труда, социального обеспечения и миграции.

Напомним, по итогам коллегии администрации президента в конце февраля 2025 года он получил выговор.

Альберт Махметкулов назначен заместителем министра образования и науки — будет курировать сферы начального, среднего и высшего профессионального образования, а также послевузовского образования и науки.

Ранее эту должность занимал Расул Абазбек уулу. По итогам февральской коллегии кабмина его рекомендовали освободить от занимаемой должности.

Азат Алманбетов назначен заместителем председателя Налоговой службы.

Нурлан Умтулов освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Ранее Азат Алманбетов занимал должность начальника управления контроля по внедрению фискализации в центральном аппарате ГНС.

Кадровые перестановки в мэрии Бишкека.

От занимаемых должностей освобождены и назначены в порядке ротации:

заместитель акима Ленинского района Айзада Джунусова стала директором департамента социального развития;

заместитель акима Первомайского района Айнура Арстамбекова стала заместителем главы муниципальной администрации по Свердловскому району;

заместитель акима Октябрьского района Чынара Жаныкеева назначена заместителем главы муниципальной администрации по Первомайскому району;

заместитель акима Свердловского района Асель Садыкова назначена заместителем главы муниципальной администрации по Октябрьскому району;

директор департамента социального развития Бактыгуль Исмаилова стала заместителем главы муниципальной администрации по Ленинскому району;

начальник управления социального развития по Свердловскому району Арсен Абдылдаев стал начальником управления социального развития муниципальной администрации по Ленинскому району;

начальник управления социального развития по Ленинскому району Азамат Болотов стал начальником управления социального развития муниципальной администрации по Первомайскому району;

начальник управления социального развития по Первомайскому району Рейна Султанмуратова назначена начальником управления социального развития муниципальной администрации по Свердловскому району;

Кулжан Алжанбаева стала заместителем начальника управления социального развития муниципальной администрации по Октябрьскому району;

заместитель начальника управления социального развития по Октябрьскому району Куванычбек Акматов стал заместителем начальника управления социального развития муниципальной администрации по Первомайскому району;

Нурзада Шамканова стала заместителем начальника управления социального развития муниципальной администрации по Ленинскому району;

Эдиль Джумалиев назначен директором муниципального предприятия «Бишкекское агентство ритуальных услуг» вместо Нурбека Касымбекова, который освобожден от должности по собственному желанию.

Нурлан Сарчаев назначен первым заместителем председателя Государственной службы исполнения наказаний.

Ранее эту должность занимал Кемель Садыков.

Нурлан Сарчаев родился 28 ноября 1975 года. Окончил Школу милиции МВД по специальности «юриспруденция».

Службу в органах внутренних дел начал в 1993-м с должности инспектора-дежурного городского отделения милиции ОВД Свердловского района Бишкека.

Ранее возглавлял ГУВД Чуйской области.

Освобождены от должностей два замдиректора госагентств.

Бакытбек Шералиев освобожден от должности заместителя директора Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава. Он занимал эту должность с ноября 2020 года.

Алмамбет Касымбеков освобожден от должности заместителя директора Государственного агентства по защите персональных данных в связи с переходом на другую работу.

Назначены два акима.

Эркеайым Сейтказиева назначена акимом Иссык-Атинского района Чуйской области.

До этого она занимала пост первого замдиректора Госагентства по земельным ресурсам.

Прежний аким Эрмекбай Омошев назначен акимом Манасского района Таласской области.

Азамат Советбек уулу назначен главой МП «Ошский городской комбинат по облагораживанию и озеленению».

Ранее он был заместителем главы этого муниципального предприятия.

Прежний руководитель МП Нурсултан Шакир уулу написал заявление об увольнении по собственному желанию.

О кадровых перестановках с 10 по 14 марта читайте здесь.