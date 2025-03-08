Кыргызстан: кадровые перестановки за 3-7 марта

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Союзбек Надырбеков стал заместителем министра культуры, информации и молодежной политики.

Он пришел вместо Чынгыза Эсенгул уулу.

Союзбек Надырбеков родился 16 сентября 1990 года.

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Учился в Кыргызско-Турецком университете «Манас» по специальности «эстрадный вокал», на факультете востоковедения и международных отношений Бишкекского гуманитарного университета, в Чунг-Ангском университете Южной Кореи, окончил Академию государственного управления при президенте Кыргызстана.

С 2013-го работал в туристической компании, международном благотворительном фонде, секретариате Всемирных игр кочевников и консультантом секретариата фракции «Республика Ата Журт» в Жогорку Кенеше, был советником полпреда правительства в Иссык-Кульской области.

Входил в команду нынешнего главы государства Садыра Жапарова во время избирательной кампании в 2020-2021 годах. Является одним из организаторов II и III Всемирных игр кочевников.

В 2021-м занимал должность заместителя директора Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта. С декабря 2021-го по февраль 2023 года был заместителем министра культуры, информации, спорта и молодежной политики, затем возглавлял Национальный культурный центр.

Назначены новые акимы.

Максатбек Саргазаков стал акимом Аксыйского района Джалал-Абадской области вместо Замирбека Сыдыкова, который возглавил Кара-Кульджинскую районную госадминистрацию.

Максатбек Саргазаков ранее возглавлял муниципальную администрацию мэрии Бишкека по Свердловскому административному району.

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Позднее работал заместителем директора Госагентства по делам государственной службы и местного самоуправления при кабинете министров.

Замирбек Сыдыков стал акимом Кара-Кульджинского района Ошской области вместо Дамира Кулубаева, который уволен согласно поданному заявлению.

Ранее Замирбек Сыдыков возглавлял Таласскую районную госадминистрацию.

Эмиль Чакибаев назначен главой государственной администрации — акимом Ноокатского района Ошской области.

Эмиль Чакибаев родился в 1982 году. Окончил Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына и Академию управления при президенте.

С сентября 2019-го по июнь 2021-го работал первым заместителем акима Аламединского района Чуйской области.

С августа 2021 года — советник генерального директора ОсОО MAKSAT JOB LTD.

Ранее акимом Ноокатского района был Жакыпбек Субагожоев, который уволен по итогам коллегии администрации президента 21 февраля.

Кемель Садыков освобожден от должности первого заместителя председателя ГСИН.

Он ушел на основании поданного заявления.

Кемель Садыков занимал должность первого заместителя председателя Государственной службы исполнения наказаний с сентября 2021 года.

Пресс-секретарем Министерства иностранных дел Кыргызстана стал Азамат Кайбалиев.

Азамат Кайбалиев окончил Международный университет «Ататюрк — Ала-Тоо» по специальности международные отношения.

Работает в системе МИД с 2006 года. Занимал различные дипломатические должности в центральном аппарате и за рубежом.

О кадровых перестановках с 24 по 28 февраля читайте здесь.