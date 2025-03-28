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Власть

ЦИК лишила депутата Султанбая Айжигитова мандата

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов досрочно прекратила полномочия депутата Жогорку Кенеша Султанбая Айжигитова. Такое решение принято на заседании комиссии сегодня, 28 марта.

За отмену регистрации избранного депутата ЖК 11 членов Центризбиркома проголосовали за, один — против.

Ранее председатель ЦИК Тынчтык Шайназаров отметил, что вчера в ведомство из Госкомитета нацбезопасности поступило письмо относительно нардепа.

В своем докладе начальник управления ГКНБ Жениш Сейитов подчеркнул, что Султанбай Айжигитов скрыл факт привлечения его к уголовной ответственности и наличие судимости при подаче заявления в Центризбирком в качестве кандидата в депутаты ЖК.

Напомним, 19 марта, выступая в Жогорку Кенеше, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сказал: «Не удивляйтесь, если ЦИК лишит депутатского мандата Султанбая Айжигитова».

Председатель спецслужб отметил, что собрал информацию о народном избраннике. По его данным, в 2017 году Султанбай Айжигитов избил мальчика и был привлечен к уголовной ответственности, но скрыл этот факт при подаче заявления в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов в качестве кандидата в депутаты ЖК, что является нарушением конституционного закона.

Султанбай Айжигитов, комментируя уголовное дело, возбужденное против него, заявил, что у него нет судимости и это в свое время специально организована провокация. В деле нет ни видеозаписей, ни заключения судебно-медицинской экспертизы.

«Следователи сами не смогли меня ни в чем обвинить и тянули дело, утверждая, что я скрываюсь от следствия, и объявляли в розыск, хотя у них не было никаких доказательств. Я специально довел это дело до конца. Но в суде в связи с истечением срока давности дело прекратили, то есть у меня нет никакой судимости», — сказал нардеп.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324286/
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