Сегодня указом президента исполняющим обязанности председателя кабинета министров — руководителя администрации Садыра Жапарова стал Акылбек Жапаров. Экс-депутат Жогорку Кенеша, глава госкомиссии по «Кумтору» и инициатор введения на руднике внешнего управления. За недолгий период руководства Министерством экономики и финансов он успел запомниться громкими скандальными инициативами.

Редакция 24.kg собрала самые известные факты о новом главе кабмина.

Политический везунчик

Акылбек Жапаров — удивительный человек на политическом олимпе Кыргызстана. Он умудрился поработать со всеми президентами страны и всегда оставался на плаву. На госслужбу он пришел в 1990-е годы прошлого века руководителем отдела по делам молодежи в администрации президента, а позже устроился помощником вице-премьера.

В 2000 году был избран депутатом Жогорку Кенеша. В те годы он руководил комитетом по бюджету и финансам. В 2005 году пытался вновь стать парламентарием, но его кандидатуру сняли.

Побывал и в команде президента Курманбека Бакиева. О достижениях никто не вспомнит, но все запомнили, как пафосно он называл того «ваше превосходительство». При нем он успел поработать министром финансов, министром экономики и торговли и даже первым вице-премьером. После смены власти в 2010 году он достаточно быстро вернулся в политику, став депутатом Жогорку Кенеша от партии «Ар-Намыс».

Очень легко оказался в команде главного оппонента свергнутого «вашего превосходительства» — Алмазбека Атамбаева. В 2011 году в составе правительства Омурбека Бабанова вновь становится министром финансов.

После отставки Акылбек Жапаров занимался бизнесом и преподавал в университете. В 2015 году вновь вернулся в Жогорку Кенеш депутатом от партии «Бир Бол». Тогда он рассказывал, что консультировал премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева по экономическим вопросам.

Акылбек Жапаров был фигурантом нескольких уголовных дел, но в отличие от других политиков перед судом ему держать ответ не пришлось.

В 2017 году против Акылбека Жапарова и его коллеги по фракции «Бир Бол» Игоря Чудинова было возбуждено уголовное дело по статье «Коррупция» — по делу АО «Кантская МИС». Обоих обвинили в невозврате государственной ссуды. Акылбек Жапаров называл дело политическим заказом.

В конце 2020 года Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями выявила неуплату налогов Кантской МИС в сумме 90 миллионов сомов. Финпол расформировали, что стало с делом, неизвестно.

«Кумтор» и милость Садыра Жапарова

После смены власти в октябре прошлого года Акылбек Жапаров стал сначала советником тогда еще премьер-министра Садыра Жапарова. Тогда же случился первый скандал. В прямом эфире передачи «Эксперттер талдайт» Акылбек Жапаров вступил в словесную перепалку с лидером партии «Социал-демократы» Темирланом Султанбековым. Премьер отстранил его от должности.

Но дружеских отношений с Садыром Жапаровым эта история не испортила. Наоборот, тот заступился за Акылбека Жапарова, когда его кандидатуру в качестве главы госкомиссии по «Кумтору» начали критиковать.

«В последнее время присылают много сообщений с критикой, мол, послали волка овец караулить, когда Акылбека Жапарова направили проверять «Кумтор». Уважаемые граждане Кыргызстана, китайский реформатор Дэн Сяопин говорил: «Неважно, какого цвета кошка. Главное, чтобы она ловила мышей». Поэтому неважно, кто будет проверять, главное, чтобы это дало Кыргызстану полезные результаты. В свою очередь мы тоже будем жестко контролировать», — заявил тогда президент.

Именно Акылбек Жапаров стал инициатором тотальной проверки «Кумтора» и введения на руднике внешнего управления.

С его подачи ГКНБ начал изучение законности заключенных по «Кумтору» соглашений. В результате десятки известных политиков и депутатов оказались за решеткой. Расследование продолжается по сей день.

При этом отметим, что нынешняя работа Акылбека Жапарова в составе госкомиссии по «Кумтору» не первая. В 2003 году он участвовал в работе другой госкомиссии по «Кумтору» в качестве депутата. В 2007-м входил в нее в качестве вице-премьера во время переговоров с канадской компанией Centerra Gold. При этом ни в первом, ни во втором случае ни одной подписи Акылбека Жапарова на итоговых документах нет.

Кстати, и сейчас, будучи главой Министерства экономики и финансов, он не подписал ни одного документа. Это делали его замы. Дальновидный парень, не правда ли?

Нестандартный наш

Акылбек Жапаров запомнился кыргызстанцам нестандартными инициативами. Например, он поддерживал вступление Кыргызстана в HIPC. Эта программа была создана для списания внешнего долга беднейшим странам. Будучи министром экономики и финансов Акылбек Жапаров утверждал, что вступление в HIPC позволит направить высвободившиеся деньги на человеческое развитие. Но в итоге в эту программу КР так и не вступила.

«Мы готовы каждому барану сделать паспорт», — заявил на заседании парламента в январе 2010 года вице-премьер Акылбек Жапаров.

Эту фразу до сих пор ему припоминают. Хотя в Кыргызстане действительно провели кампанию по идентификации и инвентаризации животных в период вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз.

В 2018 году депутат Акылбек Жапаров призвал перенять опыт Грузии и запретить писать новости на русском языке, дабы не отпугивать туристов. А в 2019-м и вовсе сыпал креативными идеями. Он предложил баннеры для привлечения туристов украшать портретами наших девушек. Как в Беларуси. «Необходимо и Кыргызстану перенять их опыт», — заявил Акылбек Жапаров. А еще посоветовал министру образования Каныбеку Исакову брать пример с Иосифа Сталина и лично проверять учебники.

Фантазии бьют ключом

Но самое веселое началось, когда Акылбек Жапаров стал министром экономики и финансов при власти Садыра Жапарова. Вместо ожидаемой поддержки от него бизнес получил гору инициатив, от которых впору было лезть в петлю.

Один из самых скандальных и спорных — законопроект о чрезвычайной ситуации в экономике.

Документ принимали без общественного обсуждения, не спросив мнения бизнеса и экспертов. Акылбек Жапаров уговорил своих бывших коллег-парламентариев поддержать документ сразу в трех чтениях. Но и после принятия изменение законопроекта продолжилось. Предприниматели били во все колокола, взывали к голосу разума и просили президента отклонить документ. Садыр Жапаров их услышал и вернул законопроект в Жогорку Кенеш с возражениями.

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Были и другие весьма странные инициативы. Например, Акылбек Жапаров предлагал наделить участковых правом проверки субъектов бизнеса. Тогда остановить полет фантазии удалось опять только президенту, а сам Акылбек Жапаров заявил, что его слова неверно истолковали.

Еще свежа в памяти бизнеса и битва за Налоговый кодекс. Документ вроде обсуждали с предпринимателями, но на общественное обсуждение вынесли совсем другой вариант. После поднявшейся шумихи Министерство экономики и финансов отозвало самые спорные инициативы, но не все.

Мальта, офшоры и отели

В недавнем расследовании журналисты «ПолитКлиники» обнаружили связь теперь уже экс-министра экономики и финансов с мальтийскими фирмами и офшорами. Они нашли несколько кыргызских

Люди, которые управляют ими, имеют отношение к Акылбеку Жапарову.

Когда Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями сообщала о неуплате налогов «Кантской МИС», речь шла и об акционерах компании. Указывалась жена Акылбека Жапарова — Анара — и мальтийская офшорная компания Eurasia Capital Limited. По данным Госфиннадзора на 10 марта 2021 года, компании Eurasia Capital Limited принадлежало 98,3 процента акций МИС. При этом в базе данных Минюста такой компании нет. Зато ее название значится в базе данных офшоров Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).

Eurasia Capital Limited является учредителем одной местной компании — «Ала-Тоо Импекс».

Директором компании по сей день остается Уланбек Абыкеев — он являлся помощником Акылбека Жапарова, когда тот был депутатом парламента в 2000 году, и его финансовым представителем, когда Жапаров баллотировался на пост президента в 2011-м.

«Ала-Тоо Импекс» по документам занимается оптовой торговлей товаров, хотя неизвестно, занималась ли компания когда-либо активной деятельностью. База данных «Открытого бюджета» показывает нулевые отчеты. В 2015 году это ОсОО создает новую компанию — «Ала-Тоо Рэнт», которая зарегистрирована по адресу: Бишкек, улица Шопокова, 93/2.

Журналисты нашли и компанию «Глобалико Холдингс». Она была создана одноименной фирмой, также зарегистрированной на Мальте, и владеет отелем «Дамас».

Настоящим владельцем отеля называют именно Акылбека Жапарова.

Сын нового главы кабмина в своем профиле в LinkedIn указывает себя как менеджера Globalico Holdings. Сам Акылбек Жапаров отрицает свою причастность к отелю. Но при этом говорил журналистам, что им владеет его жена — успешная бизнесвумен.

Из открытых источников известно, что жена Акылбека Жапарова Анара владеет ОсОО «Тридас».

Компания занимается поставкой кондитерских изделий в Кыргызстан. В том числе «Тридас» привозит в Кыргызстан продукцию кондитерской компании Roshen, принадлежащей экс-президенту Украины Петру Порошенко.

Сегодня Садыр Жапаров объяснил, почему лоббирует Акылбека Жапарова на пост председателя кабинета министров - руководителя администрации президента.

«Он дал свое слово, что бюджет текущего года завершит в 280 миллиардов сомов, а в следующем году в 400 миллиардов сомов. Если он не сможет это сделать, то я приму меры. Так что не будем пока его критиковать, давайте возложим на него ответственность главы кабмина и дадим ему время», — пояснил президент.