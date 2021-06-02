Акылбек Жапаров прокомментировал свою подпись в документах по «Кумтору»

«В итоговых документах по переговорам о реструктуризации проекта «Кумтор» в 2003 году моей подписи нет», — написал на своей странице в соцсетях министр экономики и финансов, председатель госкомиссии по работе рудника Акылбек Жапаров.

«Распространяемый документ был одним из самых первых в большой череде документов, где я фигурировал в качестве руководителя комитета по налогам и таможенным сборам. Как я и неоднократно отмечал сам в ходе публичных выступлений, из-за принципиальных возражений против проекта реструктуризации золоторудного проекта на таких крайне невыгодных для Кыргызстана условиях в последующих документах, в том числе в итоговых протоколах по переговорам с канадской стороной, мои подписи отсутствуют», — заявил он.

Министр экономики и финансов также заверил, что итоговые встречи правительственных делегаций с корпорацией «Камеко» в Торонто (Канада) уже проходили без его участия, о чем свидетельствуют итоговые протоколы.

Ранее стало известно, что в письме Минфина, датированном 2003-м, стоит и подпись Акылбека Жапарова.