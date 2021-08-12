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Экономика

Акылбек Жапаров: Мое предложение по участковым было неправильно истолковано

«Мое предложение по работе участковых милиционеров было неправильно истолковано. Никто их никакими полномочиями не наделяет», — заявил сегодня на встрече с бизнесом министр экономики и финансов Акылбек Жапаров.

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По его словам, участковые сейчас просто выясняют, какие объекты и кому принадлежат. Идет разработка карты дислокации объектов бизнеса.

«На этом их функции исчерпываются. Только налоговая обладает контрольными функциями. Государство обеспечивает защиту тому бизнесу, который работает добросовестно. Милиция не будет вмешиваться в работу бизнеса. Мы доведем до 53 тысяч количество субъектов, которые занимаются предпринимательством», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/203792/
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