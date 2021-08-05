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Экономика

Прощай, бизнес! Участковые займутся выявлением экономических преступлений

Министр экономики и финансов Акылбек Жапаров поручил Министерству внутренних дел в месячный срок разработать проект нормативно-правового акта по наделению участковых правом выявлять нарушения в экономической сфере (лицензионной, разрешительной и других). Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Выяснилось, что нужно внести изменения в целый ряд законов, чтобы участковые могли выявлять экономические преступления. Поэтому возникла необходимость создания межведомственной рабочей группы. Этим вопросом занималась Служба общественной безопасности (СОБ) МВД.

«Накануне прошло первое заседание созданной рабочей группы с участием представителей ГНС. На нем обсуждены вопросы расширения полномочий участковых уполномоченных. Временно исполняющий обязанности главы СОБ МВД полковник милиции Сталбек Рахманов заверил, что все члены рабочей группы являются опытными профессионалами и своевременно и качественно выполнят порученное им дело», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/203222/
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