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Власть

Жена Акылбека Жапарова владеет фирмой по поставке кондитерских изделий

Жена депутата парламента от фракции «Бир Бол» Акылбека Жапарова Анара владеет ОсОО «Тридас», которое занимается поставкой кондитерских изделий в Кыргызстан. Данные опубликованы на официальном сайте Министерства юстиции.

Отмечено, что ОсОО «Тридас» зарегистрировано в 2007 году. Его руководителем и единственным учредителем числится Анара Барыктабасовна Джапарова. Также она зарегистрирована в базе данных Государственной налоговой службы как индивидуальный предприниматель.

По данным портала «Открытый бюджет» Министерства финансов, ОсОО «Тридас» регулярно платит налоги. С 6 января 2013 года по 20 апреля 2017-го оно заплатило 286,7 миллиона сомов налогов.

Из открытых источников ИА «24.kg» удалось выяснить, что ОсОО «Тридас» занимается поставкой кондитерских изделий на рынок Кыргызстана. Это шоколад, карамель, печенье и вафли. Общий объем продаж составляет около 5 тысяч тонн в год.

В том числе «Тридас» привозит в Кыргызстан продукцию кондитерской компании Roshen, принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко.

Ранее Акылбек Жапаров потребовал, чтобы журналисты отчитались о своих доходах публично. Бирболовец отметил, что при тираже газеты менее одной тысячи экземпляров учредители и редактора имеют дорогие иномарки, живут в особняках. По его мнению, все это косвенно указывает на наличие у таких журналистов теневого бизнеса.

По данным, требующим уточнения, семье этого депутата также принадлежат гостиница и ресторан в Бишкеке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50001/
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