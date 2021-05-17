Акылбек Жапаров: Предлагаем внешнее управление, остальное решим конфискацией

Государственная комиссия предлагает не национализацию рудника «Кумтора», а введение внешнего управления. Об этом на внеочередном заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Акылбек Жапаров.

По его словам, нет необходимости национализации рудника.

«Земля и рудник принадлежат народу. Мы отдали рудник в концессию. Поэтому предлагаем ввести внешнее управление, остальное можно решить конфискацией и другими способами», — сказал он.

Отметим, комиссия насчитала экологический ущерб и налоговые невыплаты компании в размере $4 миллиардов 220 миллионов.

