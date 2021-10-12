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Власть

Мы договорились. Садыр Жапаров объяснил, почему лоббирует Акылбека Жапарова

Садыр Жапаров объяснил, почему решил предложить кандидатуру Акылбека Жапарова на пост главы кабинета министров. Президент опубликовал пост на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что вчера подписал Конституционный закон «О кабинете министров», документ вступил в силу. Не теряя времени, в соответствии с Конституцией направил кандидатуры в новый состав кабмина на согласование в Жогорку Кенеш.

«Предложены новые кандидатуры в несколько министерств. Я с февраля наблюдал за работой каждого руководителя. Теперь начнет работать устойчивое, стабильное правительство. Сменится и глава кабмина. Я предложил кандидатуру Акылбека Жапарова. Возникают вопросы о причинах этой смены. Главная проблема любого государства — это пополнение казны. Если будет пополняться казна, то появится возможность для улучшения жизни людей, поднимутся пенсии, зарплаты, будут совершенствоваться инфраструктура и другие сферы жизнедеятельности страны. Только тогда мы сможем стать сильным государством», — написал Садыр Жапаров.

«Он дал свое слово, что бюджет текущего года завершит в 280 миллиардов сомов, а в следующем году в 400 миллиардов сомов. Если он не сможет это сделать, то я приму меры. Так что не будем пока его критиковать, давайте возложим на него ответственность главы кабмина и дадим ему время», — пояснил президент.

Он также обратился к тем, кто критикует прошлую деятельность Акылбека Жапарова, обвиняя в «неблаговидных» делах.

«В мое время каждый его шаг, каждое его действие будут под моим личным контролем. Для этого у меня хватит и сил, и времени. Самое главное, если я буду чист, то и все будут чистыми. Если я запущу руки в казну, то и другие начнут делать то же самое», — написал Садыр Жапаров.

Он заверил, что не повторит ошибок предыдущих президентов.

«Под моим контролем он продвинул вопрос «Кумтора». Стабилизирован бюджет этого года. В казну поступили дополнительные средства в размере 24 миллиардов сомов. Мы увеличили пособия для детей-сирот на 100 процентов. Мы создаем Стабилизационный фонд. Он сделал и многое другое. Но впереди еще много работы. Поэтому дайте ему время. Не плохо проработал и Улукбек Асамидинович. Хорошо поработал. Он молодой кадр. Мы были вместе в непростые времена. Он набрался опыта. Его будущее еще впереди», — заключил Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210125/
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