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Власть

Участковые не будут проверять бизнес: президент выступил против инициативы

Президент обозначил свою позицию по инициативе министра экономики и финансов Акылбека Жапарова, согласно которой расширяются полномочия участковых милиционеров в выявлении и пресечении нарушений в экономической сфере. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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По словам Садыра Жапарова, сотрудники органов внутренних дел никоим образом не должны вмешиваться в деятельность субъектов предпринимательства.

Участковые уполномоченные милиции должны заниматься своими прямыми обязанностями — охранять общественный порядок и проводить профилактику преступлений на вверенных им участках.

Глава государства отметил, что сейчас в стране создаются благоприятные условия для ведения бизнеса через сокращение проверок и привлечение инвестиций.

Поэтому президент Садыр Жапаров выступает категорически против инициативы Министерства экономики и финансов по наделению участковых соответствующими полномочиями.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203898/
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