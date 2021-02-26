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Власть

Садыр Жапаров объяснил, почему комиссию по Кумтору возглавил Акылбек Жапаров

Работа государственной комиссии по «Кумтору» будет жестко контролироваться. Об этом на своей странице в соцсетях написал президент Садыр Жапаров.

Он отметил, что поступает много критики в адрес главы комиссии, депутата Жогорку Кенеша Акылбека Жапарова.

«Говорят, что мол «послали волка овец караулить». Уважаемые граждане, китайский реформатор Дэн Сяопин говорил: «Неважно какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей». Поэтому неважно, кто будет проверять, главное, чтобы это дало Кыргызстану полезные результаты. В свою очередь мы тоже будем жестко контролировать», — написал президент.

Отметим, 17 февраля депутаты создали комиссию по проверке деятельности рудника «Кумтор». Председателем избран депутат Акылбек Жапаров. 24 февраля статус комиссии подняли, сделав ее государственной.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184815/
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