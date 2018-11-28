Акылбек Жапаров предлагает запретить плохие новости на русском. Туристов пугаем

Для привлечения иностранных туристов в Кыргызстан депутат от фракции «Бир Бол» Акылбек Жапаров предложил запретить публиковать негативные новости на русском языке и в интернете. Об этом парламентарий заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

В пример он привел свой недавний визит в Грузию. За три дня присутствия в стране он не услышал и не увидел ни одной плохой новости.

«Оказалось, что еще в 2004 году президент Грузии обратился к народу и сказал: «Давайте будем писать что-то плохое на грузинском, а хорошее на русском и английском».

«А вы почитайте наши сайты? Новость висит, что изнасиловали 92-летнюю бабушку. И она будет висеть неделю. Поэтому министр должен сделать обращение. Нам нужно восхвалять хорошее и скрывать плохое. Такой обычай есть у кыргызов и нужно его внедрять», — заключил Акылбек Жапаров.