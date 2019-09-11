Кандидату в министры образования посоветовали брать пример со Сталина

В Жогорку Кенеше обсуждают кандидатуру Каныбека Исакова на пост министра образования и науки.

Депутаты сетуют на плохое качество учебников. «Иосиф Сталин лично каждый учебник проверял. У него было на это время, находил как-то. Советую и вам выделить время и лично изучить каждое пособие, прежде чем оно поступит в школы», — сказал Акылбек Жапаров.

Его коллега Азиз Турсунбаев согласился, что учебники — это первоочередная задача, и порекомендовал обратить внимание на языковую подготовку в школах. Он пояснил: речь не только о кыргызском языке, но и о русском, английском. Депутат добавил, что нужны профессиональные педагоги.

Каныбек Исаков с 2011 года занимает пост ректора Ошского государственного университета.

Он родился 4 июня 1969 года, был ректором ОшГУ, депутатом Ошского городского кенеша третьего созыва от фракции СДПК.

Напомним, 4 сентября Гульмира Кудайбердиева подала в отставку с должности министра образования.