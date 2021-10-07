Минэкономфин: Выработан согласованный с бизнесом вариант Налогового кодекса

«Налоговый кодекс с учетом доработки по результатам общественного обсуждения — практически в большей степени согласованный вариант», — сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра экономики и финансов Бекболот Алиев.

По его словам, по проекту новой редакции фискального документа в ходе общественного обсуждения поступило много предложений и критики. В течение месяца представители Минэкономики и рабочая группа встречались с представителями бизнеса, обсуждали все спорные моменты.

«Я могу с уверенностью сказать, что мы смогли снять большой пласт противоречий и принципиальных моментов. Мы надеемся, что в случае поддержки Жогорку Кенешем и принятия новая редакция Налогового кодекса вступит в силу со следующего года. Это окажет положительное влияние на развитие экономики и для наших субъектов предпринимательства», — сказал чиновник.