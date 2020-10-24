Кыргызстан: кадровые перестановки за 19-23 октября

В Кыргызстане за неделю произошло много важных кадровых перестановок.

Кадровые перестановки в аппарате президента.

Суйунбек Касмамбетов назначен руководителем аппарата президента КР.

Родился 8 апреля 1960 года в Нарыне. Окончил Кыргызский государственный университет по специальности «историк».

Трудовую деятельность начал в 1977-м рабочим отделения № 3 Госплемконезавода № 54 в Чолпон-Ате.

1987-1989 — преподаватель Кыргызского государственного университета;

1989-1991 — инструктор идеологического отдела Ленинского райкома компартии Киргизской ССР;

1991-1992 — помощник председателя Госкомитета по экономике КР;

1992-1993 — помощник министра экономики и финансов КР;

1993 — специалист I категории отдела информации, печати, опубликования изданий и переводов Верховного Совета;

1993-1994 — второй секретарь посольства КР в Беларуси;

1995-1996 — помощник заместителя торага Собрания народных представителей Жогорку Кенеша;

1996-2000 — руководитель экспертных групп комитетов Собрания народных представителей ЖК;

2000-2005 — заместитель руководителя аппарата Законодательного собрания Жогорку Кенеша;

2005-2008 — заместитель руководителя аппарата ЖК;

2008-2009 — руководитель аппарата ЖК;

2009-2011 — заместитель руководителя аппарата ЖК.

В 2020 году также был заместителем руководителя аппарата Жогорку Кенеша.

Медербек Сатыев стал первым замом главы аппарата президента, а Бектур Зулпиев — заместителем руководителя аппарата президента вместо Алмамбета Салиева. Эльдар Аттокуров назначен заместителем рукаппарата, а также заведующим отделом организационно-инспекторской работы и регионального развития АП.

Кроме того, Чингиз Айдарбеков стал советником президента по внешнеполитическим и инвестиционным вопросам.

Тилек Токтогазиев назначен министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации.

Фото из интернета. Тилек Токтогазиев

Он сменил Эркинбека Чодуева, который подал в отставку. Последний возглавлял ведомство с 30 мая 2019 года.

Тилек Токтогазиев родился 26 декабря 1990-го в Бишкеке. Окончил Кыргызско-Российский Славянский университет по специальности «международные отношения».



2012 — начал социальный проект для неблагополучных семей по обучению тепличному бизнесу;

2014 — учредил компанию «Жашыл чарба»;

2014 — член Ассоциации молодых предпринимателей ЖИА;

2014 — член правления Ассоциации социальных предпринимателей КР;

2009 — глава компании «Лависта»;2012 — начал социальный проект для неблагополучных семей по обучению тепличному бизнесу;2014 — учредил компанию «Жашыл чарба»;2014 — член Ассоциации молодых предпринимателей ЖИА;2014 — член правления Ассоциации социальных предпринимателей КР; 2018 — председатель Ассоциации теплиц Кыргызстана. В мае 2019 года выдвигался кандидатом на пост министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации от парламентской фракции «Бир Бол». Кадровые перестановки в МВД. Заместитель министра внутренних дел Памир Асанов освобожден от занимаемой должности. Вместо него пришел Эркебек Аширходжаев. Распоряжением премьер-министра Садыра Жапарова от занимаемой должности также освобожден еще один замглавы МВД Алмазбек Орозалиев. Вместо него назначен Октябрь Нурмамбетов. В Жогорку Кенеше появился новый депутат. Мандат стал вакантным после того, как члена парламентской фракции «Республика — Ата Журт» Бактыбека Сыдыкова назначили председателем правления ОАО «Международный аэропорт «Манас». Вместо него в парламент пришел следующий кандидат по списку партии Арзыбек Карыбеков.

Главой Таможенной службы Кыргызстана стал Кадыржан Семетеев.

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Элнура Мамбетжунушева, проработавшая на посту руководителя ГТС всего несколько дней, вернулась в кресло зама главы службы.

Ранее Кадыржан Семетеев работал начальником управления посттаможенного контроля Государственной таможенной службы. До этого возглавлял управление по работе с персоналом.

Абдырахман Маматалиев назначен директором Государственной кадровой службы.

Досалы Эсеналиев стал главой Государственной кадровой службы 14 октября одним из последних указов теперь уже бывшего президента Сооронбая Жээнбекова. 19 октября премьер-министр Садыр Жапаров снял его с занимаемой должности уже своим указом.

Абдырахман Маматалиев родился 20 марта 1957 года в Ошской области.

Был акимом Баткенского района, затем работал в законодательном собрании Жогорку Кенеша, заместителем министра транспорта и коммуникаций. Был также депутатом ЖК пятого созыва по списку партии «Ар-Намыс».

В 2014-2015 годах занимал должность вице-премьер-министра по безопасности, правопорядку и вопросам границ КР.

Отец депутата Жогорку Кенеша от фракции «Республика — Ата Журт» Марлена Маматалиева, который баллотировался в парламент седьмого созыва от партии «Мекеним Кыргызстан».

Главой Государственной службы миграции стал Таштанбек Каймазаров.

Прежний глава Болотбек Ибраимжанов освобожден от занимаемой должности.

Ранее Таштанбек Каймазаров работал администратором на столичном рынке «Мадина».

Сыймык Жапыкеев стал председателем ГСБЭП.

Назначенный главой 13 октября Сагынбек Абдылдаев вновь стал заместителем.

Фото из интернета. Сыймык Жапыкеев

Сыймык Жапыкеев родился 10 сентября 1977 года в Балыкчи Иссык-Кульской области. Окончил факультет юриспруденции Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.

В прокуратуре с 2001-го. В 2009-2014 годах был прокурором управления по противодействию коррупции, прокурором отдела по надзору за следствием органов ГСКН СУ ГКНБ.

2015-2018 — юрист-адвокат по контракту ЗАО «Кумтор Голд Компани»;

2017-2020 — вице-президент ОО «Федерация шахмат КР».

Один из лидеров партии «Чон казат», с которой участвовал в парламентских выборах 4 октября.

Второй замглавы Финпола Эмиль Жамгырчиев отправлен в отставку и будет находиться в распоряжении кадров. Он проходит подозреваемым по делу о контрабанде утиного мяса, содержится в СИЗО ГКНБ.

Жумгалбек Шабланбеков назначен начальником Девятой службы ГКНБ.

Жумгалбек Шабланбеков назначен заместителем председателя Госкомитета национальной безопасности — начальником Девятой службы ГКНБ.

Ранее должность начальника Девятой службы ГКНБ занимал Санжарбек Эркинбаев.

Директором ГУ «Унаа» стал Турусбек Тумонбаев.

Марат Пирназаров освобожден от занимаемой должности директора государственного учреждения «Унаа» при Государственной регистрационной службе.

Ранее Турусбек Тумонбаев был начальником специализированного монтажно-эксплуатационного управления (СМЭУ) МВД.

Генеральным прокурором назначен Курманкул Зулушев.

За его кандидатуру проголосовали 84 депутата. На должность его предложил исполняющий обязанности президента премьер-министр Садыр Жапаров.

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Прежний генпрокурор Откурбек Джамшитов подал в отставку.

Курманкул Зулушев родился 12 февраля 1970 года в селе Комсомол Ошской области. Окончил Ошский государственный университет по специальности «юрист».

Трудовую деятельность начал в 1987-м рабочим в совхозе «Ак-Жар» Ошской области.

В прокуратуре с 2000 года. В 2013-м был заместителем председателя Бишкекского городского суда. В 2015 году стал депутатом Жогорку Кенеша VI созыва от политической партии «Республика — Ата Журт».

Сменились полпреды правительства в некоторых областях.

37-летний активист Айбек Бузурманкулов стал полпредом в Таласской области, а 52-летний Сабыркул Ашимбаев — полпредом в Нарынской области.

Сабыркул Ашымбаев родился 3 марта 1968 года. Ранее работал на руководящих должностях в частных организациях, был советником депутата Жогорку Кенеша, помощником губернатора Нарынской области.

Полпредом Джалал-Абадской области назначен 44-летний Абсаттар Сыргабаев. Ранее область возглавлял Нурболот Мирзахмедов.

Абсаттар Сыргабаев в 2005-2006 годах работал оперуполномоченным в Финансовой полиции, в 2006-2010 годах был начальником управления Финансовой полиции Тогуз-Тороуского района. Он также работал в Министерстве труда и курировал трудоустройство кыргызстанцев в России. Перед назначением возглавлял Барпинский айыльный аймак Сузакского района.

Полномочным представителем правительства в Баткенской области стал Жаныбек Жалалов. Алишер Абдрахманов освобожден от занимаемой должности.

Алишер Абдрахманов 6 октября, после того как в Бишкеке начались беспорядки, покинул свой пост. Его место самовольно занял член партии «Мекенчил» Бахтияр Калпаев. Однако 8 октября Абдрахманов вновь появился в полпредстве и заявил, что будет работать.

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Жаныбек Жалалов был мэром Баткена. Правительство оценило его работу за 2015 год неудовлетворительной, после чего он ушел с должности.

Полпредом правительства в Ошской области стал Жарасул Абдураимов. Ранее этот пост занимал Байыш Юсупов.

Жарасулу Абдураимову 60 лет. Родился в селе Гульча Алайского района Ошской области. Работал в Азиатском банке развития. По профессии экономист.

На прошлой неделе сменились полномочные представители в Чуйской, Нарынской и Таласской областях.

В столичной мэрии произошли кадровые перестановки.

Мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку. Садыр Жапаров ее принял.

Первым вице-мэром столицы назначен экс-мэр города Бишкек Нариман Тюлеев вместо Алмаза Бакетаева. По закону он должен исполнять обязанности градоначальника до выборов нового.

Однако спустя несколько дней Нариман Тюлеев отказался от поста, так как, по его словам, «вокруг кресла мэра развернулась грязная борьба различных группировок и сомнительных личностей». Но на следующий день он пригрозил отозвать свое заявление об уходе с должности первого вице-мэра, если борьба за кресло главы столичного муниципалитета не прекратится.

Заместителем начальника управления капитального строительства мэрии стал Мирлан Молдобасаров. Ранее он занимал должность главного специалиста планово-экономического отдела. Его кандидатура отобрана по итогам конкурса на замещение вакантных административных муниципальных должностей.

Канат Шабданбаев назначен директором Госагентства по делам молодежи и спорта.

Канат Аманкулов освобожден от исполнения ранее возложенных на него обязанностей директора агентства.

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Канат Шабданбаев родился 9 февраля 1982 года в селе Талды-Суу Иссык-Кульской области. Окончил Каракольский филиал Московского института предпринимательства и права, юрист.

Бронзовый призер чемпионата мира по греко-римской борьбе среди ветеранов 2019 года, мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе, мастер спорта по кулатуу.

До назначения был директор Государственного учреждения «Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения».

Нурлан Мамытов стал новым председателем Российско-Кыргызского фонда развития.

Ранее фонд возглавлял Азиз Аалиев.

Нурлан Мамытов был членом совета директоров ОАО «Айыл Банк».

Сменились руководители государственных СМИ.

Гендиректором телекомпании «ЭлТР» назначена Шайиста Шатманова.

Керимбек Калыкулов освобожден от должности генерального директора государственной телерадиовещательной компании «ЭлТР».

Шайиста Шатманова — экс-гендиректор газеты «Супер-Инфо». Баллотировалась в Жогорку Кенеш от партии «Социал-демократы».

Главным редактором газеты «Эркин-Тоо» стал Бахпурбек Аленов. Дыйканбек Керимбаев освобожден от должности.

Аэропорт «Манас» возглавил Бактыбек Сыдыков.

Мурат Примбердиев ушел с должности по собственному желанию.

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Бактыбек Сыдыков — депутат Жогорку Кенеша шестого созыва от партии «Республика — Ата Журт». Ранее он уже руководил «Манасом». С 2007 по 2010 год он был председателем правления ОАО «МАМ».

Он сын бывшего руководителя администрации президента, государственного советника главы страны Усена Сыдыкова.

Сменились акимы двух районов.

Садыр Жапаров уволил акимов Кара-Кульджинского района Примберди Дыйканова и Узгенского района Болотбека Дыйканбаева, который не проработал и трех месяцев.

Вместо последнего на должность назначен Руслан Мейматкулов.

Вчера около ста местных жителей вышли на митинг с требованием вернуть прежнего акима — Болота Дыйканбаева.

О кадровых перестановках с 12 по 16 октября читайте здесь.