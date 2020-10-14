Элнура Мамбетжунушева назначена председателем Государственной таможенной службы

Мамбетжунушева Элнура Рыскелдиевна назначена председателем Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Садыр Жапаров.
Данное решение принято в целях отстранения от работы в органах таможни «детей» семьи Матраимовых и демонтажа установленных ими коррупционных схем.
Другим распоряжением Торутаев Алтынбек Элимович освобожден от занимаемой должности председателем Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики.