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Общество

Нариман Тюлеев готов вернуться в мэрию и обеспечить безопасность сотрудников

Нариман Тюлеев пригрозил отозвать свое заявление об уходе с должности первого вице-мэра, если борьба за кресло главы столичного муниципалитета не прекратится. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Наримана Тюлеева, в мэрию пришел претендент на пост градоначальника. В связи с чем он сам заявил об уходе с должности.

Нариман Тюлеев заявил, что на фоне дестабилизирующих действий готов отозвать свое заявление об уходе с поста первого вице-мэра, куда назначен в полном, стопроцентном соответствии с законодательством КР.

Назначить кого-то на эту должность сейчас нет ни у кого никаких законных оснований. Сложилась правовая коллизия, что только мэр может принять мою отставку, а исполняющим обзязанности градоначальника невозможно назначить со стороны.

Нариман Тюлеев

«Никто, даже премьер, не может это сделать. Де-юре я сам связан законами и юридически являюсь первым вице-мэром — исполняющим обязанности мэра Бишкека в соответствии со статьей 27 Закона «О статусе столицы». Фактически мое заявление ничего не означает, ведь его никто не принял и не может принять. Только выборы в горкенеш, а далее выборы градоначальника могут решить судьбу города», — написал он.

Нариман Тюлеев добавил, что если договоренности не будут соблюдаться, если не прекратится давление на сотрудников муниципалитета, если ситуация с пандемией ухудшится, если всякие захватчики не перестанут будоражить Бишкек, то как первый вице-мэр он будет обязан обеспечить безопасность сотрудников и бесперебойность работы.

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Он напомнил, что заявил об уходе с должности, уважая установившийся институт и символ власти.

«Однако вопреки здравому смыслу, не желая стабилизации в угоду своей жажде власти, попытки проникнуть и захватить силой не прекращаются. Я обращаюсь к вам. Хотите меряться силой? Идите на выборы в горкенеш 11 апреля 2021-го и силой убеждения заставьте горожан поверить вам. Тогда и посмотрим, у кого какой кредит доверия», — написал Нариман Тюлеев.

Напомним, что ранее Азиз Суракматов подал в отставку. До этого он назначил на пост первого вице-мэра экс-градоначальника Наримана Тюлеева. По закону он должен исполнять обязанности мэра до выборов нового. Однако стало известно, что он покинул должность. Первым вице-мэром снова стал Алмаз Бакетаев.

Мэра Бишкека избирает городской кенеш. Кандидатуры могут выдвигать фракции и коалиция большинства, а также премьер-министр.

Отметим, что выборы градоначальника пока не будут проводиться, потому что за полгода до окончания срока полномочий городского кенеша они не назначаются. Такая норма предусмотрена в Законе «О статусе столицы». БГК должен быть переизбран в апреле следующего года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170451/
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